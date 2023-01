Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare a obținut locul I la Concursul Național de Robotică NEXTLAB.TECH ediția 2022

- Advertisement -

Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare a obținut locul I în TOP ROBOȘCOLI în funcție de numărul de elevi din clasamentul final al concursului de robotică NEXTLAB.TECH ediția 2022.

NEXTLAB.TECH este cel mai avansat concurs de robotică pentru elevii din România. Concursul face parte din programul Romania Tech Nation și este înregistrat în calendarul aprobat de Ministerul Educatiei Nationale prin Anexa 2 la OME nr. 3.066/27.01.2022, poziția 106.

În topul elevilor robocampioni la Concursul Național de Robotică Școlară NEXTLAB.TECH ediția 2022 s-au clasat următorii elevi ai Colegiului Național Mihai Eminescu Satu Mare:

CATEGORIA DE VÂRSTĂ 8 – 12 ANI PROBA LINE-FOLLOWER BASIC (MIRO)

Serban (clasa a VII-a), robot: The Smiler

Adrian Remus (clasa a VI-a) și R. Matei (clasa a VI-a), robot: Ham W11

Alexandru (clasa a VI-a) și F. Adrian (clasa a VI-a), robot: Adreix,

CATEGORIA DE VÂRSTĂ 12 – 16 ANI PROBA LINE-FOLLOWER BASIC (MIRO)

Vasile Antoniu (clasa a VII-a), robot: RoboFollower ,

, Cezar (clasa a VII-a) și B. Marc (clasa a V-a), robot: FW 190

Ș. Raissa (clasa a VII-a), robot: Oscar

Cristina Dimitra (clasa a VII-a), robot: Helping Robo

Phillip Paul (clasa a IX-a B), robot: Speedy

Cezara (clasa a VII-a) și Ș. Claudia (clasa a VI-a), robot: Robo

Luca (clasa a VII-a) și A. Mihai (clasa a VII-a), robot: Carl v2

CATEGORIA DE VÂRSTĂ 8 – 12 ANI PROBA LINE-FOLLOWER ADVANCED (TECNICUS)

Daria (clasa a VII-a) și P. Matei (clasa a VI-a), robot: Pax

Victor (clasa a VI-a) și F. Darius (clasa a VI-a), robot: RoboDarVic

CATEGORIA DE VÂRSTĂ 12 – 16 ANI PROBA ROBOTICĂ CREATIVĂ (ENSPIRO)

Miruna, (clasa a VII-a), robot: ROBOM12

Laura, (clasa a VII-a), robot: robo_112

Flavia, (clasa a VII-a), robot: ROBOPISU,

Elevii U. Maia (clasa a VI-a), B. Sofia (clasa a VI-a), C. Maria (clasa a VII-a), N. Alexandru (clasa a V-a), C. Mara (clasa a VII-a), N. Luca Ioan (clasa a VII-a), au obținut rezultate frumoase la etapa finală a Concursului Național NEXTLAB.TECH ediția 2022.

La etapa finală a concursului s-au calificat următorii elevi: B. Marc, N. Alexandru (clasa a V-a), Ș. Claudia, U. Maia, B. Sofia, P. Matei, B. Victor, F. Darius, P. Adrian Remus, R. Matei, S. Alexandru, F. Adrian, B. Paul, S. Luca, T. Matei (clasa a VI-a), A. Șerban, B. Vasile Antoniu, C. Cezar, Ș. Raissa, S. Cristina Dimitra, C. Cezara, S. Luca, A. Mihai, D. Daria, D. Miruna, P. Laura, N. Flavia, C. Maria, C. Mara, M. Luca (clasa a VII-a), M. Phillip Paul (clasa a IX-a B).