Din pasiune și dragoste pentru locurile natale, un sătmărean dă viață, pe calculator, conacelor, cetăților și castelelor din Transilvania

- Advertisement -

Cu ajutorul programelor digitale de modelare 3D, Tibor Sárvári, un sătmărean stabilit de ceva vreme în Marea Britanie , reușește să ne introducă, virtual, în atmosfera de acum câteva sute de ani a câtorva bijuterii arhitecturale ale Transilvaniei. Astfel datorită muncii laborioase și meticuloase ale lui Joe ( așa cum îi spun prietenii) putem să explorăm conace, cetăți și castele și să ne facem o idee cum arătau ele în perioada lor de glorie. Chiar dacă sunt născute doar dintr-un hobby machetele virtuale ale sătmăreanului redau cu mare exactitate originalul fapt pentru care lucrările lui ar putea stârni interesul specialiștilor și restauratorilor de monumente istorice. Din dorința de a afla mai multe despre cel care readuce la viață edificiile importante ale Transilvaniei, publicația noastră i-a adresat câteva întrebări :

GNV – Pentru început o să te rog să ne faci o scurtă prezentare.

T.S – Sunt un sătmărean care momentan trăiește în Marea Britanie. Numele meu e Tiberiu Iosif Sárvári, dar aici toți mă cheamă Joe. Am 28 de ani și am studiat la liceul Ham Janos din Satu Mare, lucru de care sunt foarte mândru. După ce am absolvit bacul am aplicat la o universitate, în Danemarca, la facultatea ATCM (Architectural Technology and Construction Management). După ce mi-am luat licența am mai stat in Danemarca un an, după care m-am mutat în Marea Britanie. Aici m-am căsatorit și momentan sunt activ în inginerie metalică la firma voestalpine Metsec din Birmingham.

GNV – De ce ai hotărât să studiezi în străinătate?

T.S – După ce am terminat școala la Satu Mare am vrut să studiez arhitectura, și am ales Danemarca pentru că aici mi s-a oferit o educație gratuită, la nivel european. Sigur că și universitățile din România sunt foarte bune, dar eu am avut dorința să văd restul lumii. Danemarca e o țară cu o cultură foarte diferită de a noastră. E un loc foarte bine organizat şi sigur, cu salarii mari, unde am stat din 2013 până în 2019. După absolvirea facultății nu am reușit să-mi găsesc de lucru acolo, deoarece limba nu a fost ușor de învățat, așa că știind mai bine limba engleză m-am mutat în Marea Britanie unde după câteva luni mi-am găsit de lucru.

GNV – De unde pasiunea pentru machetele virtuale 3 D și ce ai reușit să faci până acum?

T.S. – Eu am avut pasiunea pentru modele de când mă știu. Am început cu avioane din hârtie după care am învățat câteva metode de a construi tancuri și nave din hârtie. La 14 ani am început să folosesc computerul și programul Sketchup pe care-l folosesc și azi. În Danemarca am învățat utilizarea programului Revit, pe care-l folosesc momentan la muncă și care este un program foarte valoros în inginerie și arhitectură.

Prima reconstrucție pe care am făcut-o a fost conacul lui Szerdahelyi de la Vetiș. Un an a durat să duc la capăt acest proiect. Este o muncă meticuloasă și laborioasă care necesită câțiva pași. Pasul întâi e să cauți pe internet totul despre model. În pasul doi trebuie să găsești oameni care ar avea materii folositoare. În cazul conacului a fost domnul Torok Jozsef, un istoric și poet din Vetiș. El mi-a dat multe poze, planuri și descrieri ale conacului. Pentru modelul ăsta am mai învățat un nou software numit Enscape. În sfarsit a urmat pasul al treilea unde modelul a fost construit cu succes și a fost prezentat la muzeul satului. După asta am început proiectul castelului de la Medieșu Aurit care mi-a luat cam trei ani ca să-l finalizez. Între timp am făcut excursii cu familia în Transilvania unde am vizitat mai multe cetăți și castele și care au fost surse de inspirație pentru mine: Cetatea de la Liteni și Cetatea Trascăului. Însă cel mai important model pe care l-am construit a fost castelul Kornis de la Mănăstirea, considerat unul dintre cele mai frumoase castele ale perioadei Renașterii ardelene. Am avut norocul să cunosc un domn din Budapesta de la care am primit desene si studii facute în anii 1906, împreuna cu poze despre exterior și interior și care au dus la un produs finit de mare acuratețe.

GNV – O să te rog să ne explici care este modalitatea de a face aceste machete și care sunt sursele din care te inspiri pentru a reconstitui edificiile ( cetăți, castele etc.).

T.S. – Sursele pentru proiectele mele sunt oameni de interes, pe unii găsindu-i pe facebook. Nu primesc un feed-back mereu, dar în majoritatea cazurilor toți sunt receptivi. Încerc să găsesc oameni la nivel academic precum este Dr. Szocs Peter care m-a ajutat cu castelul din Ardud. El mi-a dat toate documentele necesare, precum schițe, poze, descripții, inventare și documentele despre explorarea arheologică a sitului.

GNV – Modelele tale sunt mult mai apropiate de original față de cum este renovată, momentan, Cetatea din Ardud, de pildă.

T.S. – Când nu am destule informații disponibile atunci îmi folosesc fantezia. Dar fantezia nu înseamnă că fac ceva cum doresc eu. Pentru a completa informaţii dispărute trebuie să fac studii despre alte clădiri similare, și după aia fac un ‘educated guess’ cum ar fi putut fi. Asta e o problemă mai ales cu interiorul, deoarece de acolo nu am nimic să folosesc, doar planuri și ruinele. De exemplu, Castelul din Ardud este fidel originalului deoarece am avut destule informatii și schițe din exterior, însă interiorul a fost construit după inventariile și planurile studiilor. Mobila din camere este desenată după cum înțeleg eu inventariul, deci nu sunt sută la sută precise, deoarece nu există poze despre camere. Dar culoarele, tipul și numărul de mobilier sunt efectuate după descrierile din secolul al XVII-lea, deci pot să spun că sunt foarte aproape de realitate.

GNV – Cât timp îți ia pentru a face o asemenea lucrare?

T.S. – Toate proiectele sunt diferite dar în medie ține de la 6 luni până la 3 ani, motivul fiind că reconstrucția monumentelor e doar un hobby pentru mine. Am datorii în alte părți ale vieții precum job-ul sau viața privată. Doar în week-end-uri am timp să mă ocup de pasiunile mele.

GNV – Ce proiecte ai pentru viitorul apropiat?

T.S. – Am în plan un proiect foarte îndrăzneț și anume să reconstruiesc toate monumentele uitate ale Transilvaniei. Pentru viitorul apropiat am un proiect, cu Dr. Szocs Peter, de a reconstrui orașul Satu Mare din secolul al XVII-lea, împreună cu cetatea dispărută. Din fericire (dar și din păcate) sunt multe monumente doar în județul Satu Mare care sunt uitate și așteaptă pe cineva să le dea viață, cel puțin în mod virtual.

Nicolae Ghișan