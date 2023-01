Foarte rapid: 100 de ani!

- Advertisement -

Rapid. Foarte rapid au trecut 100 de ani. Sau or să treacă. Mai e puțin, foarte puțin. Câteva zeci de zile. Poate că dacă ar fi fost doar acest secol ce este pe cale să-l celebreze nu m-aș fi așezat să scriu aceste rânduri despre Rapid. Aș fi vrut, probabil, să mă bucur doar eu cu rapidiștii mei de momentul ce va să vină.

Ar fi fost doar bucuria lăuntrică a celui care a iubit, iubește și probabil va iubi Rapidul. A celui care la 14 ani își cerea dezlegare de la Steagu Roșu pentru a merge la Rapid. A celui care și-a lăsat mama plângând în gara din Brașov plecând la liceu în București pentru a juca la Rapid. A celui care a intrat cu media 10 la liceu de teamă că dacă nu intră trebuie să se întoarcă la Brașov (cum îi promisese mamei) fără să fi purtat vreodată tricoul Rapidului. A celui care după antrenamente rămânea până se însera de-a binelea pe terenurile de ciment și zgură de sub bătrânul Pod Grant (cel metalic, ras de pe cele două maluri ale fluviului feroviar) la miuțe interminabile. A celui care ridica cu plăcere bilele sau se ocupa de tabela de marcaj pentru popicarii și popicarele Rapidului în sala de sub tribuna a II-a. A celui care înapoia bucuros mingile de polo care părăseau bazinul în aer liber în care Rapidul bătea la polo cu 9-0 naționala Cubei. A celui care plângea de bucurie când voleibaliștii câștigau Cupa Campionilor Europeni în sala de sub aceeași tribună a II-a în finala cu Dinamo București. A celui care la 18 ani a avut tăria să renunțe la fotbal atunci când și-a dat seama că nu are valoarea necesară de a juca la seniorii Rapidului… A celui care până deunăzi urmărea toate jocurile amicale și oficiale (uneori și antrenamentele) ale echipei Nice în speranța, ce s-a dovedit zadarnică, precum că Rareș Ilie va deveni noul star de primă mărime al fotbalului românesc.

Dar nu pentru asta arunc această privire peste umăr. Motivul este altul și onorează atât clubul Rapid cât și echipa de fotbal Rapid. Rapidul dorește să sărbătorească acest al doilea jubileu al său nu numai festiv, ci și sportiv. Rapid este entitatea care are cea mai mare creștere de randament din toate cluburile sportive din țară. Pentru a-mi susține această aserțiune voi compara mai jos rezultatele obținute astăzi de sportivii Rapidului cu cele obținute în anul 2019 (am evitat perioada pandemiei).

Fotbal

Feminin – azi prezentă în optimile Cupei României; la începerea prezentei ediții de campionat echipa nu era înființată;

Masculin – azi locul patru (trei dacă luăm în considerare meciurile directe cu echipele cu care se află la egalitate de puncte) în Liga 1; în 2019 a câștigat una din seriile Ligii 3 și a promovat în Liga 2.

Handbal

Feminin – azi campioană en titre și locul 2 în actualul prim eșalon (Liga florilor) și prezență în Liga Campionilor cu șanse reale de a juca în turneul final de patru; în 2019 se afla pe undeva pe la mijlocul clasamentului din al doilea eșalon.

Masculin – nu are reprezentantă.

Baschet

Feminin – azi locul 5 în primul eșalon și prezență activă în una din cupele europene; în 2019 a ocupat locul 10 evitând la limită retrogradarea în al doilea eșalon.

Masculin – azi locul 2 în una din cele două conferințe ale primului eșalon; în 2019 a ocupat locul 18 în play-off-ul primului eșalon.

Volei

Feminin – azi locul șase în primul eșalon; în 2019 nu se afla în primul eșalon.

Masculin – azi locul cinci în primul eșalon; în 2019 nu se afla în primul eșalon.

Polo

Feminin – azi echipă nou înființată

Masculin – azi locul 4 în primul eșalon (cea mai bună performanță din ultimii 35 de ani); în 2019 locul 5.

Mă rezum deocamdată la sporturile de echipă cu mingea.

