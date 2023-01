Rezultatele Concursului Interjudețean „Darul ce ni s-a făcut prin Eminescu” Ediția a X-a, 13 ianuarie, 2023

- Advertisement -

Marele premiu: Bocrici Alessio, clasa a V-a, de la Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Satu Mare. S-a remarcat în cadrul Secțiunii I, la Ipostaze dramatice, pentru interpretarea cu titlul „Dragostea unui Geniu pustiu”, profesor coordonator: Câmpian Nicoleta.

Secțiunea I.„Gând purtat de dor”

Ipostaze lirice:

Premiul I: Mureșan Silvia, clasa a X-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Premiul II: Luca Bogdan, clasa a V-a, Școala Gimnazială „Octavian Goga”, Satu Mare;

Premiul III: Murășan Yanna, Liceul Teologic Ortodox ,,Nicolae Steinhardt”, Satu Mare;

Mențiuni: David Bianca, clasa a IX-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare.

Zatic Natalia, clasa a IX-a, Școala de Arte, Republica Moldova;

Ipostaze muzicale:

Premiul I: Corul „Axios” de la Liceul Teologic „Nicolae Steinhardt”, Satu Mare;

Premiul II: Balazsi Ioana, (clasa a V-a), Școala Gimnazială „Octavian Goga”, Satu Mare.

Ipostaze dramatice:

Premiul I: Grupul format din elevii Bocrici Alessio, Istrate Corina și Antics Claudia de la Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Satu Mare.

Secțiunea II ,, Glas de condei “

Proză/Poezie:

Premiul I: Lohan Maria Riana, clasa a VI-a, Liceul Teoretic Negrești- Oaș;

Chișluca Ana, clasa a X-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Premiul II: Lupisca David, clasa a VI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Nagy Doru Damian, clasa a XII-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Premiul III: Cucuiet Cezar, clasa a VII-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Roșoca Andrei, clasa a X-a, Colegiul Național „Doamna Stanca”, Satu Mare;

Mențiuni: Bratosin Radu Matei, clasa a VI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Sere Claudia Laura, clasa a VI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Simo Cristina Dimitra, clasa a VII-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Zorilă Anna-Maria, clasa a XI-a, Colegiul Național „Spiru Haret”, Târgu Jiu, jud. Gorj;

Sabou Maria Sabina, clasa a X-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare; Moraru Diana, clasa a XI-a, Liceul tehnologic „Dorna Candrenilor”, Suceava.

Scrisori

Premiul I: Borșe Julia Maia, clasa a IX-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Premiul II: Breban Valentina, clasa a IX-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Premiul III: Bratosin Luca Alexandru, clasa a IX-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Mențiuni: Mihai Mark Daniel, clasa a IX-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Șerba Oana Maria, clasa a XI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare; Epuran Teodora, clasa a XI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare; Oros Ana Ioana, clasa a IX-a, Liceul Teoretic Negrești- Oaș, jud. Satu Mare;

Secțiunea III ,,…pe mine Mie redă-mă”- Eminescu Între(vedere) și viziune

Desen/pictură

Premiul I: Dragoș Daria Patricia, clasa a VII-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

David Miruna Elena, clasa a VII-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Premiul II: Kato Gellert Attila, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, Satu Mare;

Premiul III: Potor Giulia, clasa a XI-a, Colegiul Național „Ioan Slavici”, Satu Mare;

Secțiunea III ,,…pe mine Mie redă-mă”- „Înfășurat în manta-mi” de pixeli

Afiș

Premiul I: Variu Lucian Cristian, clasa a XI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Sabou Maria Sabina, clasa a X-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Premiul II: Dragoș Crasnai Oana Andreea, clasa a XI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Premiul III: Iozsa Andrei-Mihai, clasa a XI-a, Colegiul Economic „Iulian Pop”, Cluj-Napoca;

Mențiune: Dâns Darius Gabriel, clasa a XI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Erdei Tamara Veronika, clasa a XI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Secțiunea III ,,…pe mine Mie redă-mă”- Sincretismul artelor

Video

Premiul I: Șofineți Berinde Emanuel, clasa a XII-a, Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron”, Negrești- Oaș.