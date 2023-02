Caravana ligii a 2-a se repune în mișcare în această săptămână. În acest an se mai joacă trei etape din sezonul regulat iar apoi vin meciurile din play off și play out.

Cu siguranță că Unirea Dej , la care evoluează și sătmărenii Angelo Cocian și Alex Militaru a fost revelația sezonului de toamnă iar obiectivul echipei e accederea în play off.

Printre remarcații grupării dejene e și sătmăreanul Angelo Cocian, mijlocașul crescut la Primavera Satu Mare și promovat în liga a 2-a de Bogdan Andone la doar 16 ani fiind golgheterul echipei.

Fotbalistul Unirii Dej are 8 goluri și 4 assist-uri în primele 16 runde, depășit doar de mai experimentatul Chipirliu (CSA Steaua).

Ajuns la Unirea Dej pe când echipa evolua încă în Liga 3, jucătorul de 22 de ani, născut la Merate în Italia a vorbit pentru frf.ro și a dezvăluit secretul sezonuui său foarte bun până la acest moment.

Angelo, cum a început drumul tău în fotbal, din Lombardia la Satu Mare?

Părinții mei sunt din Satu Mare, dar munceau în Italia și de aceea m-am născut acolo. Pe la 4 ani am revenit în țară, la 6 ani am început fotbalul organizat, iar la 15 ani am ajuns la Olimpia Satu Mare.

Ai debutat la doar 16 ani în L2, cu Olimpia! Cum a fost experiența?

Cumva surprinzătoare, eram junior la grupa ’98-’99, dar eram cam cel mai mic. Nu mă așteptam ca tocmai eu să fiu selectat la seniori, dar domnul Bogdan Andone a avut încredere în potențialul meu.

„La Unirea, aproape toți am crescut cu echipa”

Perioada 2018-2020 a însemnat un periplu la UTA Arad, Unirea Tășnad, FC Argeș, cum a fost?

A fost adolescența fotbalistică, aș spune, o perioadă de trecere. La UTA am ieșit din zona de confort, departe de oraș, alt liceu. M-a ajutat mult perioada asta să mă maturizez. Am revenit la Tășnad, unde am marcat 12 goluri, pentru a fi aproape de casă ca să pot urma examenul de bacalaureat.

Ai ajuns la Unirea Dej când echipa era încă în L3, te-ai afirmat la această echipă crescând cu ea?

Cu siguranță! Am găsit un grup cu tineri care promit, un grup frumos, am crescut împreună și fiecare s-a dezvoltat în același timp. Dragoș Militaru e un antrenor tânăr, foarte dedicat, iar noi avem o foame de rezultate și asta ne motivează enorm.

Care e secretul acestui sezon de excepție până acum?

Munca multă din spate, cea care de obicei nu se vede. Aș fi vrut să vină explozia asta mai devreme, dar așa fost să fie. Muncă de la Liga 3 până aici, apoi un sezon de acomodare la L2, iar acum ne punem în valoare tot ce e mai bun, eu și echipa.

„Obiectivul e să nu avem o limită!”

Care e postul tău preferat?

Inițial aș fi spus mijlocaș central sau în spatele vârfului, dar antrenorul Dragoș Militaru m-a reprofilat în bandă și iată că merge bine!

Ce obiective ai pentru 2023 și unde te vezi peste 3 ani?

Întâi de toate să fiu sănătos, să mențin nivelul, toți colegii să fie sănătoși pentru că doar prin echipă voi crește și eu. Obiectivul nostru e să nu avem o limită! Peste 3 ani, cu siguranță voi fi în L1!

Unirea Dej începe sezonul de primăvară cu o deplasare în week end la Timișoara într-un duel cu Ripensia.

Interesant e că la începutul pregătirilor, Unirea Dej a învins pe CSM Olimpia Satu Mare cu 4-3 iar Cocian nu a lipsit de pe lista marcatorilor…