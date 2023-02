Asociația de Tineret, Turism și Ecologie Cutezatorii Munților a sărbătorit împlinirea a cinci ani de existență

- Advertisement -

Asociația de Tineret, Turism și Ecologie Cutezatorii Munților, au sarbatorit în data de 17 februarie 2023, împreună cu partenerii și comunitatea sătmăreana împlinirea a 5 ani de existență.

În cadrul evenimentului au fost prezenți oameni și instituții cu care au colaborat de a lungul celor 5 ani, cei de la Asociația de Tineret, Turism și Ecologie Cutezatorii Munților, în cele peste 200 de evenimente și activități pe care și-au pus amprenta.

Printre invitați s-au numărat partenerii instituționali, Primăria Municipiului Satu Mare / Szatmárnémeti reprezentată prin viceprimarul Adelin Cristian Ghiarfaș si Serviciul Public Județean Salvamont Satu Mare reprezentat prin șeful serviciului, Alex Costin,Asociatia Stea prezenta prin directorul executiv, Cristina Bala, Asociația Acoperământul Maicii Domnului reprezentata de director executiv, Marinela Gliga, Crucea Rosie Negresti Oas reprezentata prin coordonator Angelica Vida.

„Mulțumim celor ce ne-au susținut începutul de drum, Gruita Ienasoiu, Marculescu Marcel, Stancovici Ionut, Eva Laczko, Delia Fazakas, tuturor celor prezenți și celor care absenți motivați!”, a precizat conducerea Asociației de Tineret, Turism și Ecologie Cutezatorii Munților.

Pe parcursul evenimentului, participanții și-au amintit cu drag și bucurie primii pași, cele 8 proiecte cu finanțare de la Primăria Municipiului Satu Mare, Lira Cutezătorii Munților-2019, Mers Sportiv în orașul tău- 2020. Young&yellow #voluntarCutezator-2021, Respect pentru hrană – 2022, Djst Satu Mare, Trofeul Cutezătorii Munților-2018, Urcă munții cu noi, ed. 2020 și 2021, Mers sportiv în orașul tău, Tabara de dezvoltare personala și Ecologie, 2019.

De asemenea, nu au fost uitate nici proiectele de suflet, cele rezultate din parteneriate naționale și anume Asociatia 11even-Festivalul Bucurie în Mişcare Satu-Mare editiile 2018, 2019 și 2022, Act for Tomorrow – @SchimbaPetulcu biletul, Let’do it România, evenimente anuale, Asociatia Montană Carpati- Let’s do IT Carpați (2022)

Pe de altă parte, au fost amintite și proiectele bazate doar pe efortul voluntarilor de la Asociația de Tineret, Turism și Ecologie Cutezatorii Munților, concursurile pe care le-au organizat, dar și modul lor de a vedea lumea și de a contribui la educarea generațiilor tinere în spiritul respectului pentru natură, pentru propriul corp și pentru resursele pe care le avem la îndemână.

Au întregit atmosfera de suflet, acordurile de chitară și cântecele de munte, puse într-un mic concert folk susținut Anna Sulyok, Olah Alexandra și Cosmin Bud, început cu Imnul Cutezatorilor și încheiat împreună cu tot publicul cu binecunoscutul Imn al Prieteniei, simbolul montaniarizilor români.

Sărbătorea s-a încheiat cu delicii culinare pregătite de membrii asociației, Edina Forgacs, responsabila de bucate tradiționale și cea mai bună pâine de casă, și Loredana-Mihaela Podina, care mai reușește să îi surprindă după atâția ani cu un tort tematic cât se poate de gustos.