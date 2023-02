ATENȚIE!!! Gustare de post cu până la 50 E-uri ! Fii informat în Postul Paștelui !

A început Postul Paștelui, iar InfoCons vine în sprijinul consumatorilor cu informații despre numericul de aditivi alimentari , cantitatea de zahăr , cantitatea de sare , proveninența ingredientului principal etc. din produsele ce vor fi consumate cu preponderență în Post . Cu ajutorul Aplicatiei Gratuite InfoCons consumatorii află numărul total de E-uri din gustarea de post ! Consumatorii care aleg să prepare o gustare de post cu pâine , pate vegetal , margarină , halva , un suc tip ceai sau o lapte de soia și o gumă de mestecat , vor consuma instant până la 50 de E-uri . De pildă , pâinea conține până la 4 E-uri , pateul vegetal ajunge până la 13 E-uri , margarina atinge până la 6 E-uri , halvaua are până la 3 E-uri , un suc tip ceai atinge până la 8 E-uri , un lapte de soia are până la 5 E-uri , iar o gumă de mestecat ajunge până la 11 E-uri . Descarcă aplicația InfoCons și află care sunt cele mai frecvente tipuri de aditivi alimentari ( E-uri) într-o gustare de post Mai mult decât atât , consumatorii au posibilitatea de a salva produsele pe care vor să le utilizeze pentru gustarea de post (în cazul prezentat: pâine , pate de post , margarină , halva , suc tip ceai , gumă de mestecat ) pentru a afla printr-o simplă bifare a acestora din lista de produse salvate care este numărul TOTAL de E-uri și de câte ori se repetă acestea în gustarea de post . Pentru gustarea de post formată din pâine , pate de post , margarină , halva , suc tip ceai , lapte de soia și gumă de mestecat , cei mai des întâlniți aditivi alimentari (E-uri) sunt : Acid Ascorbic (E300) – Aditiv alimentar din categoria antioxidanţilor , regăsit în mod natural în majoritatea fructelor şi legumelor . Acid Citric (E330) – Acidul citric este utilizat în industria alimentară deoarece conferă produselor un gust plăcut de acid . Este foarte solubil în apă , prin urmare poate fi adăugat si in sucuri , dulciuri , bomboane , jeleuri și fructe congelate . Utilizarea acidului citric este o necesitate pentru clarificarea enzimatică a sucurilor, pentru împiedicarea zaharisirii mierii de albine . Cu ajutorul Aplicatiei InfoCons , consumatorii află care este cantitatea de sare dintr-o gustare de post Într-o gustare de post compusă din pâine , pate de post , margarină , halva , lapte de soia și suc tip ceai se găsesc până la 5,58 grame de sare , în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumarea pe zi a unei cantități de 5 grame de sare . Astfel, într-o singură gustare de post, este consumată cantitatea de sare recomadată pe zi de Organizația Mondială a Sănătății . Aplicația InfoCons , redă direct pe telefonul mobil cantitatea de sare din produsele scanate . Consumatorii pot scana produsele ce compun gustările de post , în funcție de preferința fiecăruia, pentru a afla care este cantitatea TOTALĂ de sare pe care urmează să o consume . În acest fel, printr-o simplă și rapidă scanare a codurilor de bare , consumatorii află imediat dacă gustarea de post conține o cantitate prea mare de sare . De asemenea, cu ajutorul calculatorului integrat în aplicația InfoCons , consumatorii își pot seta cantitatea de produs pe care urmează să o consume , iar aplicația InfoCons le va dezvălui cantitatea de sare , cantitatea de zahăr și caloriile regăsite în cantitatea de produs selectată .