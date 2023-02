CUPLURILE DE AUR ȘI DIAMANT, PREMIATE DE MUNICIPALITATE

- Advertisement -

Conducerea Primăriei Municipiului Satu Mare a premiat în data de 8 ianuarie, la Casa Meșteșugarilor, 54 de cupluri: 42 de cupluri de aur și 12 de diamant.

Festivitatea de premiere a început cu programul artistic pregătit de elevii Liceului de Arte ,,Aurel Popp”: Cristina Mureșan, Câmpean Darius, Kozma Máté și Kozma Dorka, însoțiți de Dragoș Teodora, profesor canto și Săvian Corina, profesor corepetitor.

,,Toate cele 54 de cupluri premiate astăzi, sunt, fără îndoială, exemple de urmat în ceea ce înseamnă viața de familie. Într-o lume zbuciumată, modelele de viață au devenit o floare rară. Lecțiile de caracter trebuie respectate și transformate în modele ale comunității locale. O astfel de lecție, poate cea mai grea dintre toate încercările pe care ni le pune în față viața este căsnicia. La început de an am luat o decizie foarte importantă pentru persoanele în vârstă din municipiul Satu Mare. Am acordat gratuitate pe transportul în comun pentru toți pensionarii, ca o măsură de protecție a acestei categorii care e cel mai greu lovită de criza energetică și economică din această perioadă. Avem o datorie, noi cei din Primărie, față de Dumneavoastră, cei care ați muncit să faceți din acest oraș unul în care să îți facă plăcere să trăiești. Și cred că de 7 ani am revenit pe drumul cel bun și vom continua și pe mai departe. Vă urez multă sănătate, multă fericire și să aveți în continuare parte de ani mulți și sănătoși împreună!”, a declarat primarul Kereskényi Gábor.

Primăria Municipiului și Consiliul Local Satu Mare acordă un premiu de 1.000 de lei şi diplome de fidelitate cuplurilor care aniversează 50 și 60 de ani de căsătorie.

Tradiția premierii cuplurilor va continua și în acest an, astfel că cuplurile sătmărene care se pregătesc pentru aniversarea de 50 și 60 de ani, pot solicita informații și detalii, oricând la Direcția de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă sau pot accesa următorul link: https://www.primariasm.ro/aniversare-casatorie