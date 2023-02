Declaraţie. Mircea Govor face dezvăluiri incendiare despre cazul Oțeloaia

- Advertisement -

Prezent în emisiunea Actualitatea Sătmăreană de pe postul Nord Vest TV, președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, a făcut o serie de dezvăluiri senzaționale despre felul în care Festivalul de la Oțeloaia putea fi închis, iar acel domeniu să se fi transformat într-un domeniu pentru un cerc restrâns de oameni. Mircea Govor îi felicită pe primarul comunei Homoroade, Simion Ardelean, dar şi pe Valer Coza, pentru vigilență și au reușit prin ceea ce au făcut să salveze, cel puțin deocamdată, situația.

Un scurt istoric

Mircea Govor a început discuția referitoare la Oțeloaia cu un scurt istoric cu privire la tranzacțiile făcute cu acest domeniu.

”Pot să spun, m-am ocupat și am aici toată documentaţia, de la A la Z. Mai revin încă o dată și mai spun, eu nu mă grăbesc. Vreau să fiu cât se poate de corect fața de opinia publică. Am deschis subiectul Oțeloaia pentru că am văzut că se întâmplă ceva ce nu este la locul său. Am avut o discuție cu primarul comunei Homoroade, Simion Ardelean, prietenul și colegul meu de partid, și acesta mi-a dat dreptate, numai că el, la un moment dat, s-a simțit neputincios, din punct de vedere legal, față de ceea ce se întâmplă acolo.

În 1997, Ionel Varga a fost pus în proprietate prin hotărâre judecătoarească. După care a construit acolo acel restaurant, hotel, care se numește Popasul Codrenilor. Ionel Varga a fost unul dintre cei mai importanți membri ai PDL, care apoi au trecut la PNL. Spun asta doar ca să știe lumea unde se învârt lucrurile nu că aş avea eu ceva personal cu Ionel, pentru că ne cunoaştem foarte bine.

Acesta și-a vândut proprietatea unui coleg de partid de la Carei, domnul Perenyi, care este unul dintre cei mai vechi membri PNL din Carei. Vânzarea s-a făcut legal fără nici o problemă.

Numai că domnul Perenyi este asociat cu Barta Ati, cu care nu am nimic personal, ne cunoaștem, și nu am nimic rău cu el, doar prezint realitatea. Din câte știu eu, CBA nu este o firmă înființată în Codru, este o firmă înființată în Ungaria de unde a vine în România, ceea ce este absolut complet legal şi nimic de comentat, numai că CBA a ajuns în inima Codrului prin această tranzacție, nu putem acuza pe nimeni cu nimic. Nu e nimic ilegal, dar în final sunt câteva semne de întrebare.

S-a făcut tranzacția acelui local, proprietar este CBA-ul, acționari sunt cei doi asociați. S-a trecut la un fel de circuit închis pentru cei din anturaj, dar e treaba lor, dacă îşi permit acest lucru”, a arătat Mircea Govor.

Situație salvată în ultimul moment

În continuare, Mircea Govor a arătat cum cei de la CBA au vrut să concesioneze tot lacul plus un teren aferent în suprafaţă de 1,3 hectare, dar vigilența primarului comunei Homoroade, Simion Ardelean, și a lui Valer Coza au salvat deocamdată situația.

”Acum urmează ceea ce ne interesează pe toți. Cei de la CBA au făcut o solicitare către Primăria Homoroade să li se concesioneze un teren în suprafață de 1,3 hectare, lacul și zona opusă de la scenă, peste lac. Primarul Simion Ardelean, împreună cu Valer Coza, au salvat în prima fază acest domeniu și festivalul de la Oțeloaia.

Adică în caietul de sarcini, cei doi, pe care îi felicit pentru că au făcut o treabă foarte bună, deci ei au pus o condiție: Cei care vor concesiona lacul şi terenul aferent de 1,3 hectare să asigure și să organizeze Festivalul de la Oțeloaia. Când au văzut condiția din caietul de sarcini, nu s-a mai prezentat nimeni la licitaţie. Eu mă întreb: oare de ce?

Eu am înțeles din discuţia cu domnul primar, că pentru terenul concesionat de lângă lac era un proiect foarte interesant ce urma să se facă. Domnul primar, oricum, a fost neliniștit pentru că și-a dat seama că s-a ajuns într-un loc care nu e tare sănătos”, a mai spus Mircea Govor.

Investiții și dezvoltare

Președintele PSD a mai arătat că a vorbit cu primarul comunei Homoroade să se facă demersuri pentru obţinerea de fonduri necesare astfel încât Primăria Homoroade să facă investiții în zona Lacului de la Oțeloaia.

”Acum i-am zis domnului primar că poate face, respectiv comuna Homoroade, demersurile pentru dezvoltarea zonei și să aducem niște fonduri. Alt festival nu se mai poate desfăşura acolo fără aprobarea Consiliului Local Homoroade.

Mă bucur că am avut această inspirație și am fost pe fază. Pentru că dacă se vor duce alții și vor face altceva acolo, vor zice unii politicieni că Mircea Govor este de vină că le-a făcut drumul şi se stabilesc în Codru.

Dar fraţilor, nu merge așa. Adică eu am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru acel drum, și l-am făcut. Dar de acest drum trebuie să se folosească codrenii, şi toţi sătmărenii. Astfel am discutat cu domnul primar că până vor fi obținute fonduri substanțiale pentru proiectul de la Oţeloaia, acest festival poate fi mutat şi organizat în altă parte, tot pe această zonă, pe platoul de la Solduba, o zonă superbă aproape de Homoroade, pe unde merge drumul de care mă fac eu ”vinovat” spre Hodişa. Astfel că, până ce va fi finalizat proiectul din zona lacului de la Oţeloaia, festivalul să fie organizat pe acel platou care seamănă foarte mult cu cel de la Sâmbra Oilor.

Am prezentat aceste lucruri pentru a se vedea că întâmplător sau nu atât Hotelul Dacia cât şi Popasul Codrenilor au fost vândute de oameni implicaţi politic dar nu din PSD ca apoi unii colegi de ai lor să facă subiect de luptă politică împotriva ungurilor. Eu cred că luptele, alianţele politice să se facă între partide şi să nu folosim scena politică într-o luptă între români şi unguri sau invers, nu este nici corect nici productiv nici moral, şi nu face nimănui cinste. Eu am susţinut şi voi susţine orice alianţă politică benefică pentru dezvoltarea judeţului şi a municipiului Satu Mare dar nu pe criterii etnice”.

Felicitări pentru primar

“Dar, oricum, îl felicit pe Simion Ardelean și pe domnul Valer Coza. Au știut ce au de făcut, și și-au făcut foarte bine treaba. Noi acuma spunem că acolo nu poate fi organizat deocamdată acest festival.

Dar e bine măcar că noi ne-am deschis ochii și iar revin, pentru că avem tranzacții din astea, cum a fost Dacia. Că tot noi le vindem. Și apoi tot noi strigăm că au venit ungurii și le-au luat. Păi dacă sunt deștepti și au bani, cum îi putem opri? Nu trebuiau vândute, pentru că nimeni nu le-a stat cu pistolul la cap. Uite unde s-a ajuns. Noroc cu primarul , că au fost pe fază, a mai precizat Mircea Govor.

Urmează ștrandul, vreau să văd unde se va ajunge cu ștrandul şi de ce nu funcționează, nu vreau să cred că e dezinteres, poate e o scăpare a cuiva.

Florin Dura