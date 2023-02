IMPLICARE. Învățământul primar și preșcolar din Agriș, adus la cel mai înalt nivel

- Advertisement -

Pe parcursul celor trei ani de când Herenyu Peter este directorul școlii din Agriș, a reușit alături de primarul Elek Szabo să deruleze mai multe proiecte. Școala din Agriș este formată din două părți respectiv o clădire veche, deja existentă, unde învață copilașii de grădiniță, iar acum, conducerea Primăriei Agriș în frunte cu primarul Szabo Elek , alături de Herenyu Peter, directorul școlii din Agriș, construiesc o altă clădire destinată elevilor din clasele I-IV.

Această investiție se află acum în faza de recepție a lucrărilor, la finalizarea acestora. Școala trebuie să se descurce cu suma de 461 de mii de lei, pentru acoperirea salariilor cadrelor didactice, transport, reparații, încălzire, finanțarea burselor.

„În 2020, noi am moștenit proiectul respectiv în Agrișul Nou, adică reabilitarea grădiniței și o anexă nouă pentru Școala Gimnazială din Agrișul Nou. Eu când am văzut prima dată clădirea grădiniței, erau doar ziduri, totul era demolat, mă uitam și mă gândeam, oare când va deveni instituție…și cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit. Practic, clădirea este nou nouță, de la fundație până la acoperiș și pe parcursul timpului, alături de primărie am reușit să ducem până la final proiectul. Așa am înțeles că doar actele trebuie finalizate, să obținem autorizația pentru fasonare, dar între timp noi am reușit să dotăm cu mobilier fiecare clasă din clădire, totul este nou, la standarde europene”, a precizat directorul școlii din Agriș, Herenyu Peter.

Primarul își dorește ca această investiție să fie cât mai bună pentru comunitate

În cazul în care autoritățile întârziau cu achiziționarea mobilierului, banii se pierdeau, iar suma despre care este vorba e destul de mare, 80 de mii de lei. În acest sens, directorul școlii din Agriș, Herenyu Peter, a căutat firme din Satu Mare care comercializează mobilier școlar.

„Visul meu în legătură cu această școală este ca în cel mai scurt timp să reușim să dăm viață clădirii și să atragem copiii către această școală din Agrișul Nou și să fie o investiție spre folosul comunității” a spus Herenyu Peter, directorul școlii.

Clasele școlii din Agriș sunt dotate în totalitate cu table smart

Clasele școlii din Agriș sunt dotate în totalitate cu table smart, pentru ca profesorii și elevii să parcurgă orele de curs într-o manieră cât mai interactivă. Conform spuselor domnului director Herenyu Peter, copiii înțeleg mai bine cursurile.

Ținând cont că este o școală mică, comparativ cu școlile din oraș, aceasta are pe nivel 3 clase, una de sine stătătoare și două simultane. Din nefericire, directorul a precizat că nu prea sunt copii, media pe clasă la învățământul primar este de 14 copii.

Pe de altă parte, încălzirea celor două clădiri, respectiv a grădiniței și a școlii este realizată printr-o centrală termică care funcționează pe lemne.

„Am încercat să dotăm și grădinița cu mobilier cât mai colorat, să fie pe placul micuților, ne-am consultat cu inspectoratul, cu mai mulți oameni din domeniu și am reușit să ajungem la forma finală”, a povestit Herenyu Peter.

