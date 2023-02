Mircea Govor: ” PSD a trimis o adresă oficială prin care solicită și al doilea post de viceprimar al municipiului Satu Mare!”

- Advertisement -

Prezent luni seara în studioul Nord Vest TV, președintele interimar al PSD Satu Mare, Mircea Govor a declarat în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană că partidul pe care l conduce a inițiat demersurile legate de obținerea celui de al doilea post de viceprimar al municipiului Satu Mare.

În acest sens a fost trimisă o adresă oficială ( înregistrată) adresată primarului Gabor Kereskenyi prin care se solicită respectarea protocolului UDMR-PSD , la fel ca și în cazul majorității de la Consiliul județean.

”Eu nu am glumit când am spus acum o săptămână tot aici la Nord Vest TV că voi solicita și al doilea post de viceprimar pentru PSD. Repet, nu am nimic personal cu actualul viceprimar Adelin Ghiarfaș, m-am și întâlnit cu el săptămâna trecută și am discutat, dar eu îmi văd de interesul partidului pe care-l conduc” a spus Mircea Govor care a amintit că social democrații sătmăreni l-ar nominaliza pe Ciprian Crăciun pentru al doilea post de viceprimar.

”Am discutat și cu doctorul Dorel Coica și cu Ciprian Crăciun. Rămâne ca acum cei de la Organizația municipală a PSD să ducă mai departe demersurile începute azi ( nr luni 20 februarie) și să negocieze această schimbare” a mai amintit Mircea Govor care a ținut să-i transmită actualului viceprimar Adelin Ghiarfaș că din păcate pentru el nu mai are susținerea partidului care l-a trimis în Consiliul local.

”Am văzut declarația lui ( nr a lui Adelin Ghiarfaș) cu trimitere la Codul Administrativ. Să fim serioși, cunosc și eu treaba cu Codul Administrativ dar îi reamintesc că funcția lui e una politică…Iar acum partidul lui nu l mai susține deci te duci acasă…” a mai punctat pe subiect, Mircea Govor.

Tot în emisiunea de luni seara, Mircea Govor a ținut să lămurească și problema alianțelor politice județene legate de alegerile din 2024.

”Nu mai vreau să aud de alianțe cu români împotriva ungurilor și invers… Facem alianță pentru dezvoltarea județului Satu Mare dar în jurul PSD. Iar legat de unguri, nu toți ungurii sunt în UDMR…UDMR mai are și șvabi și rromi așa că să mai terminăm cu declarațiile astea…În plus cei ce văd că ne dau sfaturi și se arată așa mari români în zona Codrului cum de au lăsat ca simbolul de la Oțeloaia, Popasul Codrenilor să fie cumpărat de o aripă a Partium…O să ne trezim că nu mai putem ține Festivalul codrenilor de la Oțeloaia pentru că nu ne vor închiria popasul…” a punctat Mircea Govor.

