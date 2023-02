SAMUS LACT. Consumul de lapte, primul semn de înțelepciune

- Advertisement -

Samus Lact a împlinit un deceniu de funcționare, practic, firma a fost înființată în luna ianuarie a anului 2013. Pe parcursul a doar doi ani de zile, firma a reușit să se dezvolte semnificativ, dacă la sfărșitul aului 2021 firma avea 12 asociați și 5 angajați, astăzi se bucură de 14 membri acționari în cadrul cooperativei și alături de ei mai sunt încă șapte colaboratori. Inițial, totul a pornit de la opt fermieri care au fondat cooperativa.

Ce a făcut Daniel Frei, directorul acestei societăți comerciale, este ceva deosebit, a strâns în jurul lui câteva ferme și a făcut o cooperativă agricolă cu numele de Samus Lact. În acest moment, firma din Satu Mare deține un număr de 170 de văcuțe care dau lapte, 65 de viței și 60 de juninci.

Samus Lact livrează zilnic aproximativ 30 de mii de litri de lapte.

Undeva la nivel de ferme, Samus Lact deține în jur de 1.200 de bovine la muls, livrează zilnic aproximativ 30 de mii de litri de lapte către procesatori dinafara județului și în continuare vor crește cu aceste capacități. În continuare, cooperativa se mai ocupă și cu aprovizionarea de imbuturi pentru ferme, deci încearcă să facă achizițiile la comun ca să poată obține prețuri cât mai favorabile lor.

În cadrul cooperativei există un număr de șase angajați și sunt acreditați ca și controlori ai CAP-ului, aici există un număr de trei angajați, respectiv un veterinar și două persoane responsabile cu munca de teren.

„Cu medicul veterinar încercăm să gestionăm fermele cooperative, ce înseamnă partea de reproducție și sanitar veterinară. Mai avem o domnișoară laborant care controlează calitatea laptelui înainte de a ieși spre expediere, aici ne referim la cele uzuale, antibiotic, aflatoxină, ulterior făcând inclusiv grăsimea și proteina”, a informal Daniel Frei, directorul Samus Lact.

Cifra de afaceri în anul 2021 se învârtea în jurul sumei de 20 de milioane, acum a crescut cu aproximativ 66%

„Cifra de afaceri a crescut la 33 de milioane, într-adevăr am mai angajat personal, când vine vorba de lapte, creșterea cifrei de afaceri se datorează în primul rând creșterii prețurilor la lapte. Deci dacă în 2021 am avut prețul mediu undeva la 2 lei, în 2022, prețul mediu a fost de 2,60 lei, am început anul cu 2,05 lei și am terminat la 2,97, preț pe care l-am plătit noi fermierilor. În schimb la magazin, a fost o creștere de 50% a vânzărilor, a produselor nonlactate”, a spus Daniel Frei.

Samus Lact se luptă cu concurența neloială încă din anul 2014

„Concurența neloială de pe raft este un subiect pe care noi îl ducem deja de câțiva ani de zile, deci am început undeva prin 2014, în 2016 am pus pe masa Ministerului Agriculturii și de atunci tot încercăm să colaborăm cu autoritățile. Până la urmă s-a reușit să se dea o lege a laptelui în care se delimitează clar ce înseamnă lapte, deci poate să reziste acel produs care provine de la mamifer. Aici am avut și sprijinul autorităților care au priceput. Comisia Agricolă de la Parlament și de la Senat și-au dat silința să lucreze pe această lege. Legea a venit undeva pe la începutul lunii noiembrie 2022, dar noi mai avem un regulament european din 2021 care reglementează cantitatea de acizi grași saturați, de uleiuri vegetale hidrogenate din conținutul alimentelor. Deci nu poate să depășească 2 grame la suta de grame”, a precizat Daniel Frei, directorul Samus Lact.

Regulament care la noi în România, conform directorului Samus Lact, nu se respectă în totalitate. Dacă mergem să ne uităm pe raft, putem observa o multitudine de produse cu uleiuri vegetale, iar după 1 aprilie 2021 s-a modificat doar eticheta.

„Aceste produse sunt cancerigene, e vorba aici de sănătatea publică, România trebuia să pună presiune de când a intrat regulamentul în vigoare, autoritățile din momentul acela trebuiau să pună presiune pe retaileri ca să scoată produsele respective de pe raft și să se facă controale”, a afirmat directorul.

Karina Brodi