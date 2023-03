Primarul orașului Ardud, ing. Ovidiu Duma, a semnat contractul pentru proiectul COOPERARE PENTRU DEZVOLTAREA LANȚURILOR SCURTE AGRO – ALIMENTARE ȘI A PIEȚEI LOCALE DIN ORAȘUL ARDUD, JUDEȚUL SATU MARE, finanțat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Prin acest contract, orașul Ardud va beneficia de modernizarea și dotarea pieței agro-alimentare, dar și de derularea de acțiuni de promovare a conceptului de “Produs în Ardud”.

Proiecte de peste 232 de mii de euro

Proiectul în valoare de 232.726 € vine in sprijinul creării unui sistem de valorificare superioară a produselor agro-alimentare obţinute de către procesatorii/fermierii locali și are ca scop dezvoltarea economică si socială a zonei, permițând producătorilor locali să iși poată expune la vânzare produsele obținute în exploatațiile proprii.

Piața locală din Ardud va reprezenta un punct de comercializare unde producătorii de pe raza UAT Ardud și nu numai își vor putea vinde în condiții optime produsele obținute în propriile gospodării agricole, ceea ce va permite dezvoltarea lanțului scurt de aprovizionare.

Nu este singurul contract semnat

Acesta nu este singurul contract semnat de primarul Ovidiu Duma pentru dezvoltarea orașului Ardud. Doar în acest an a mai semnat trei noi contracte de finanțare din fondul național PNRR. Cele 3 contracte însumează aproape 2,3 milioane de lei care vor fi investiți în:

1. Reabilitare termo-energetică moderată-clădire administrativă, oraș Ardud, str. Ștefan cel Mare nr. 3; valoare investiție – 582,520.82 lei

2. Reabilitare termo-energetică moderată la Grădinița cu program normal nr.2 Ardud, str. Avram Iancu, nr. 39; valoare investiție – 933,064.32 lei

3. Reabilitarea termo-energetică moderată la clădirea Dispensarului uman Ardud, str. Ardudul Mic, nr. 16; valoare investiție – 752,637.52 lei.

Prin reabilitarea acestor obiective de interes local se vor oferi cetățenilor din Ardud și din localitățile aparținătoare servicii în condiții moderne.

Alte contracte semnate în acest an

De asemenea, primarul Ovidiu Duma a semnat, printre primii din țară, unul dintre contractele de finanțare din programul național Anghel Saligny, finanțare în valoare de 18.066.803,44 RON. Proiectul vizat se va implementa la BABA NOVAC și are ca obiective realizarea rețelelor stradale de canalizare menajeră, apă potabilă pe toate străzile din localitate, branșamentele (racordurile) de apă și de canalizare menajeră la locuințe, stație de pompare ape uzate și o stație de epurare ecologică, cu regenerare naturală, #unică în România, după modele din Olanda și Ungaria.

De asemenea, la invitația Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ovidiu Duma a semnat încă un contract de finanțare din fondul național PNRR, contract în valoare de aproape doua milioane și jumătate de lei pentru îmbunătățirea infrastructurii digitale la nivel local. Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce vor contribui la valorificarea turistică a Cetății Ardud, la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban, dar vizează și implementarea unor platforme digitale de comunicare cu cetățenii.