Bate vântul de o mare criză?!? O să avem un dejà-vu?

Este destul de clar că actualul context economic și situația mondială ne arată o posibilă criză financiară la orizont. Pe lângă scumpirile exagerate din energie, combustibil, alimente, materiale de construcții, industria auto, industria obiectelor de lux ne confruntăm la nivel mondial și cu o criză a forței de muncă, ne-am confruntat cu o criză în sănătate care a dus la o criză a materiei prime. Motivul este știut! În ultimii doi ani foarte multe fabrici și companii au fost închise forțat din cauza pandemiei de Covid 19. Apoi Războiul Rusiei în Ucraina şi consecinţele sale vor continua probabil să influenţeze agenda UE grav și în 2023. Prima și cea mai importantă comsecință este o creştere puternică a preţurilor la energie în UE.Apoi foarte important Europa are o populație totală estimată la aproximativ 747 de milioane din care Rusia are 145.940.812 iar Ucraina 43.576.860. Aceștia nu mai consumă în mare parte multe lucruri decât cele necesare vieții de zi cu zi aici referindumă la Ucraina iar Rusia are parte de mai multe embargouri.

Plus că în SUA Silicon Valley BANK și Signature BANK au intrat în faliment iar autorităţile de reglementare americane au preluat controlul celor două bănci şi au anunţat măsuri de urgenţă pentru a atenua temerile că deponenţii şi-ar putea retrage banii de la creditorii mai mici, după prăbuşirea rapidă a Silicon Valley Bank.

Măsurile, care includ garantarea tuturor depozitelor SVB, au fost concepute pentru a consolida încrederea şubredă în sistemul bancar. Acestea au fost anunţate în comun duminică seară de către Departamentul Trezoreriei, Rezerva Federală şi Federal Deposit Insurance Corp.

Autorităţile de reglementare au anunţat că au preluat controlul asupra Signature Bank, una dintre principalele bănci pentru companiile de criptomonede. Deponenţii băncii din New York vor fi despăgubiţi, au declarat oficialii.

Parcă este un dejà-vu ca în 2008 când primul semnal al crizei a fost dat de falimentul Lehman Brothers.

Cum a început criza în 2008?

Semnalele au fost date încă din 1 februarie 2007 – A fost adoptata legea creșterii salariului minim (Fair Minimum Wage Act of 2007) care a blocat investițiile și implicit creditarea. De asemenea, a redus drastic eficiența companiilor americane aflate în competiție cu economiile emergente, în special China. 17 februarie 2007 — banca britanică Northern Rock este naționalizată; 16 martie 2007 — banca JPMorgan Chase & Co a cumpărat banca de investiții Bear Stearns la un preț foarte scăzut, cu ajutorul băncii centrale americane (Federal Reserve);7 septembrie 2008 — cele mai mari bănci de credite ipotecare din Statele Unite — Freddie Mac și Fannie Mae — sunt puse sub supraveghere federală;15 septembrie 2008 — compania Merrill Lynch (a treia bancă mondială de investiții) este preluată de Bank of America, iar Lehman Brothers (a patra bancă de investiții din lume) falimentează;16 septembrie 2008 — banca centrală americană Federal Reserve și guvernul american au naționalizat cel mai mare grup de asigurări din lume, American International Group (AIG), amenințat de faliment, și i-au acordat un ajutor de 85 miliarde dolari.

Statele europene și cele asiatice anunță, pe rând, intrarea în recesiune;

1 decembrie 2008 — SUA anunță că erau de un an în recesiune.

Criza economică mondială a început în luna decembrie 2007, moment când pierderea încrederii investitorilor americani în ipotecarea securitizată a condus la o criză de lichidități ce a determinat o injectare substanțială de capital în piețele financiare din partea Rezervei Federaleamericane, a Băncii Angliei și a Băncii Centrale Europene.Indicele TED spread (ce descrie riscul de creditare perceput în economiagenerală) a sărit în iulie 2007, a oscilat vreme de un an și apoi a crescut din nou în septembrie 2008, atingând valoarea record de 4,65% în 10 octombrie 2008. Criza s-a agravat în 2008, întrucât bursele de valori din lume s-au prăbușit sau au intrat într-o perioadă de instabilitate acută. Un număr mare de bănci, creditori și companii de asigurare au dat faliment în săptămânile ce au urmat.

Prăbușirea Administrației Federale pentru Locuințe (S.U.A.) este adesea făcută responsabilă pentru producerea crizei. Însă vulnerabilitatea sistemului financiar a fost provocată de contractele și operațiile financiare complicate și supuse efectului de pârghie, politica monetară a S.U.A. stabilind un preț neglijabil pentru credit și astfel favorizând o cotă foarte ridicată a efectului de pârghie și, conform economistului american John Bellamy Foster, o “hipertrofie a sectorului financiar”.

Țările afectate drastic de criză au avut creșteri semnificative ale salariului minim, impuse prin legislație.

Același efect poate fi observat și în țările europene, cele mai afectate țări fiind exact acelea care au avut creșteri semnificative ale salariului minim în anii premergători crizei.

Pe de altă parte, singura țară din U.E. care a intrat în clasamentul țărilor cel mai puțin afectate de criză este Suedia, una dintre cele 6 țări europene care nu au salariu minim.

Din nou în toată Europa se ridică salariul minim. Plus că dacă ne uităm strict la noi în țară peste 6.700 de companii au intrat în insolvență în 2022, din care doar 67 sunt companii de impact, cu active de peste un milion de euro. Cele 6.700 de companii ce au intrat în insolvență în anul 2022, au o creștere de 10% față de anul 2021 când au intrat 6.144. Dintre acestea, 67 sunt companii de impact, care cumulează peste 5.500 de angajați, înregistrează active în valoare de peste 1,5 miliarde lei și datorii la bugetul statului de peste 170 milioane lei, arată analiza CITR, liderul pieței de insolvență și restructurare din România. Numărul companiilor de impact intrate în insolvență rămâne 67, aproximativ 1% din totalul celor aflate în insolvență iminentă, procent similar înregistrat și în anul 2021.

Wall Street așteaptă o recesiune, posibil severă – 2023 va rămâne în istorie ca unul dintre cele mai grave pentru economia mondială din ultimele patru decenii.

Ce putem face? Păi în primul rând ar fi bine să fim chibzuiți, să nu facem investiți inutile, fără credite de consum și cheltuieli fără rost. Educația financiară este crucială în contextul unei crize. O persoană cu educație financiară solidă poate lua decizii informate și adaptate la situația economică dificilă, cum ar fi gestionarea cheltuielilor, planificarea bugetului și identificarea surselor de venit suplimentare.De asemenea, educația financiară poate ajuta la minimizarea riscului de a fi afectat negativ de criza economică și la maximizarea șanselor de a supraviețui și chiar prospera în timpul acesteia.

Vedem ce ne aduce viitorul!

Răzvan Govor