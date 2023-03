- Advertisement -

La data de 6 martie, GRAB – Grupul de Suport pentru Femeile Abuzate din Satu Mare – a împlinit cinci ani de existență, ani plini de fapte bune și reușite la nivelul județului.

Așadar, în data de 6 martie a anului 2018, la iniţiativa subinspectorului Felicia Hrihorişan, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, Grupul de Suport pentru Femei Abuzate a fost constituit pe bază de voluntariat, după modelul grupului organizat în Sibiu de către Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen.

Grupul se adresează tuturor fetelor, femeilor mai mari de 14 ani, fără limită de vârstă în sus, care au trecut printr-o situaţie de abuz, indiferent din partea cui, când s-a petrecut şi de ce natură a fost.

GRAB oferă servicii de consiliere de grup, se întâlneşte o dată pe săptămână sub îndrumarea unui psiholog psihoterapeut, au loc discuţii de grup, fiecare persoană îşi poate împărtăşi experienţa proprie, poate învăţa din experienţa altor persoane, potrivit aceleiași surse.

Grupul de Suport pentru Femeile Abuzate din Satu Mare a fost alături de peste 180 de femei

Pe parcursul celor cinci ani, GRAB a fost alături de peste 180 de femei aflate în nevoie, a organizat zeci de evenimente și ateliere dedicate femeilor din grup.

„Azi, 6 martie 2023, grupul nostru de suport GR.AB. împlinește 5 ani de existență neîntreruptă, nici măcar de pandemie. Cinci ani în care am fost alături de peste 180 de femei cărora le-am oferit consiliere individuală, consiliere de grup, terapie în cadrul unui grup terapeutic online, ședințe de autoapărare, consiliere juridică. Cinci ani în care am organizat zeci de evenimente pentru publicul larg, dar și ateliere și workshop-uri dedicate doar femeilor din grupul nostru. Cel mai recent eveniment public, Psihoclaca-ediția a 3-a, a avut loc în luna noiembrie și s-a bucurat de un succes deosebit în rândul femeilor”, au spus cei de la GRAB.

În toți acești cinci ani, GRAB a militat pentru egalitate de gen și nonviolență prin campanii și proiecte destinate tinerilor sau publicului larg:

• Fete pentru fete. Rețeaua școlară de sprijin în situații de abuz (2020-2021)

• AcumPot – poveștile GRAB, spuse pe scurt

• Restart pentru o nouă viață (2020)

• 1000 de flori, 1000 de speranțe (2020)

• Violența invizibilă. Cauze, consecințe și soluții la violența împotriva femeilor. (2018/2019)

• Restart pentru o nouă viață-Ucraina (2022)

• Bărbați care fac bine (2021-2022)

Acestea sunt doar o parte dintre proiectele cu care se mândresc, fiindcă vocea lor și a femeilor ce au crescut în Grupul de Suport pentru Femeile Abuzate din Satu Mare s-a făcut auzită și din ce în ce mai mult înțeleasă.

„Suntem un grup de inițiativă bazat pe munca unor specialiști voluntari, oameni care fac lucrurile să se lege și să reziste în timp. Nu am fost singure în tot acest timp, ci am avut mereu o susținere importantă de ordin moral și, uneori, material, din partea unor oameni, asociații și firme care au crezut în misiunea noastră și cărora le mulțumim. Suntem tot mai sigure că ne aflăm pe drumul cel bun. Nu e un drum ușor, știm asta. Dar mai știm că drumul cel bun este adesea provocator și dificil, însă toate greutățile apărute în cale nu justifică întoarcerea la nepăsare și indiferență. Pentru că acum știm că primul pas pentru a ieși din violență este acela de a face problema auzită. Cu mulțumiri tuturor celor ce ne-au adus susținere, lumină, alinare, ajutor specializat! Cu mulțumiri tuturor fetelor și femeilor care și-au pus încrederea în noi, pentru efortul, lupta și progresul lor! Voi ne dați o mie de motive de a merge mai departe La mulți ani, GR. AB.! La mulți ani de fapte bune, în folosul femeilor care au trecut prin situate abuz!, au precizat cei de la GRAB.