Sătmăreanca Florica-Crina Pătcaș, premiată la Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială

Sătmăreanca Florica-Crina Pătcaș a primit premiul pentru asistentul social implicat în criza persoanelor refugiate din Ucraina.

Premiul a fost decernat marti, 21 martie 2023, in cadrul celei de a noua editii a Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala. Editia din acest an a adus în lumina reflectoarelor asistentii sociali si personalitatile care s-au remarcat prin devotamentul fata de profesie, precum si prin munca cu comunitatile si beneficiarii in anul2022.

”Pe 21 martie 2023, în cadrul Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială, premiul pentru asistentul social implicat în criza persoanelor refugiate din Ucraina a fost atribuit colegei noastre Florica-Crina Pătcaș”, au anunțat, pe Facebook, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Satu Mare.