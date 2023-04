Dacă te afli în căutarea unui ambient de poveste, Alina’s Flowers & Decorations este opțiunea perfectă, fie că vorbim de cele mai importante evenimente din viață, precum nunți, botezuri, fie că vorbim de o amintire plăcută surprinsă în obiectivul fotografului tău preferat.

‌ Designul floral face totul în orice încăpere, de aceea Mihoc Alina se consideră foarte norocoasă că a reușit să își transforme pasiunea pentru flori treptat într-un business, care a dat dovadă de o creștere organică de la an la an.

“Organizarea evenimentelor, cu accent pus pe design floral, a părut la momentul respectiv opțiunea ideală pentru mine, iar în timp s-a dovedit a fi cea mai bună alegere”, a precizat talentata sătmăreancă.

De mică fiind pasionată de design, delicatețe, eleganță și stil, a considerat că arta florală a întrunit întotdeauna aceste caracteristici.

“A fi înconjurată de flori reprezintă pentru mine un mod ideal de a mă încărca cu energie pozitivă. Iar pentru că am decis am făcut tot posibilul ca pasiunea mea să devină un stil de viață, dar și un mijloc de auto-susținere”.

‌Reporterii Gazetei de Nord-Vest au fost curioși să afle de la Alina Mihoc cât de greu este să lucrezi cu florile, care sunt atât de perisabile.

“Iată o întrebare excelentă care îmi dă șansa să pot face mărturisiri despre provocările efective! Fără îndoială, lucrul cu ele necesită multă delicatețe și o pregătire a florilor fir cu fir. Chiar și în perioadele aglomerate punem mult accent. Într-un sens metaforic, florile ne învață prin perisabilitatea lor cât de efemer este totul. Ceea ce ne reamintește din când în când ce bine e să trăiești în prezent”, a spus Alina.

Designerul floral Alina Mihoc iubește să fie la curent cu tendințele internaționale

‌ Mai mult, designerul floral sătmărean Alina Mihoc a precizat faptul că pentru ea este mereu o provocare să se autodepășească și să fie cea mai bună versiune a ei. Iubește să fie mereu la curent cu tendințele momentului la nivel internațional, cu tehnici corecte de lucru și să fie un bun expert în domeniul floristic.

Pentru acest fapt, sătmărenii și nu numai pot apela cu cea mai mare încredere la serviciile oferite de firma Alinei, Alina’s Flowers & Decorations, care cu siguranță va face, alături de coechipierii ei, din evenimentul tău ceva de vis, ce va rămâne cu siguranță în memoria tuturor participanților.

„Consider că în antreprenoriat acesta ar trebui să fie de fapt punctul de plecare în alegerea domeniului de activitate, să îți placă domeniul în care activezi și de asemenea să îți mențină vie pofta de cunoaștere și de viață. Chiar dacă trebuie să lucrezi 14-17 ore pe zi în anumite perioade, poți trece mai ușor peste toate și să nu te simți extenuat. Din pasiune provin atât entuziasmul, cât și dorința de a realiza lucruri de un nivel înalt calitativ”, a spus Alina.

Toate aranjamentele florale realizate de Alina’s Flowers & Decorations sunt unice, rea-lizate pentru fiecare client în parte

Toate aranjamentele florale realizate de Alina’s Flowers & Decorations sunt unice și se pliază perfect pe stilul fiecărui client în parte, și tocmai de aceea Alina gândește întreg designul cu o perioadă înainte special pentru clienți. A povestit pentru Gazeta de Nord-Vest că de când activează în acest domeniu s-a întâmplat doar o singură dată să folosească același design floral la două evenimente diferite.

Prețul pentru un decor floral amenajat de cei din spatele firmei Alina’s Flowers & Decorations poate începe de la 2.000 de euro și poate ajunge chiar și până la 30.000 de euro.

În altă ordine de idei, spațiul de lucru al Alinei Mihoc, situat pe strada Spicului numărul 13, din Satu Mare, poate să fie închiriat de sătmăreni pentru ședințe foto, cu un decor special realizat în stilul Alina’s Flowers & Decorations, dar și pentru videoclipuri ori emisiuni TV.

Karina Brodi