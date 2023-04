Aflați în pragul sărbătorilor pascale, atât corul Axios, al Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, elevi din județ, dar și din afara acestuia, au susținut joi, 6 aprilie, începând cu ora 12.00, în sala de sport a instituției un concert de pricesne.

Concertul de pricesne a făcu parte din întreaga serie de activități ale Concursului de Tradiții și Obiceiuri de Paște. Ediția din acest an a Concursului de Tradiții și Obiceiuri de Paște s-a desfășurat în incinta Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare. Astfel, zeci de lucrări realizate cu migala elevilor, au putut să fie vizionate în holul liceului, înaintea concertului de pricesne. Mesajul tuturor lucrărilor realizate de elevii Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” a fost acelaș, respectiv al pregătirii lor, al pașilor pe care îi fac spre Învierea sau gândul la Învierea din morți a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

„Desigur, fiecare perioadă a postului, în fiecare an, perioada postului ne pregătește pentru întâlnirea cu Hristos cel înviat, de aceea, pe măsură ce ne apropiem de Sărbătoarea Învierii Domnului facem pași și mai rapizi, și mai mari spre acestă sărbătoare, facem pași spre lumină, pentru că postul este această pregătire care face pași către Hristos”, a spus părintele Alin.

În finalul evenimentului, Groza Ioan Gabriel, preotul director al Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, Groza, a dat cuvântul părintelui protopop Ioan Socolan, care a ales să cânte ceea ce noi auzim în Joia mare, după Evanghelia a patra și anume „Acestea zice Domnnul către Iudei”.

„Mulțumesc preasfințiților episcopi că ne-au dat binecuvântarea ca activitatea noastră pe care am desfățurat-o în fiecare miercuri sau joi, în funcție de activitățile elevilor, deoarece a fost si perioada simulărilor. Am avut câte un invitat special la Dumnezeiasca Liturghie, începând de la Starețul Mănăstirii Portărița, de la Măriuș, Rohia, Baia Mare și acum, părintele stareț de la Scărișoara Nouă, părintele Spiridon”, a precizat directorul Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”, Groza Ioan Gabriel.

Karina Brodi