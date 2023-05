Echipa Liceului Teoretic Carei a terminat pe locul 4 la turneul final ONSS- U18

- Advertisement -

Echipa Liceului Teoretic Carei a fost la un pas de o medalie la turneul final al Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la fotbal- U18.

Elevii profesorului Răzvan Nintaș au terminat pe poziția a 4-a după ce în finala mica au cedat la limită, scor 0-1 în fața celor de la LPS ”Helmuth Dickadam” Clinceni.

”A fost o experiența benefică si un rezultat frumos obținut de băieți in condiții ,, speciale “. Nu e puțin lucru ca reprezentanta unui orășel micuț ca si Careiul să fie intre primele patru din țara având in vedere că la aceasta competiție au participat in acest an peste 12000 de elevi. BRAVO BĂIEȚI, SUNTEM MÂNDRII DE VOI !!!” e mesajul antrenorului Răzvan Nintaș după terminarea turneului de la Pitești.

Interesant e că echipa LPS-ului din Clinceni l-a avut în faza grupelor pe banca tehnică pe sătmăreanul Dacian Nastai. Cel care în acest an școlar a fost detașat de la LPS Satu Mare la LPS Clinceni!

Legat de finala ONSS de la Pitești, în smifinale, careienii au pierdut nemeritat în fața LPS Botoșani.

”După un meci de ,, poveste “ în care ,, cavalerii “ fluierului au purtat echipamentul adversarului, am pierdut cu LPS BOTOȘANI șansa de a juca maine finala mare” a fost reacția profesorului Răzvan Nintaș imediat după terminarea semifinalelor.

În faza grupelor Liceul Teoretic Carei a trecut cu 1-0 de LPS Banatul Timișoara, cu 2-0 de Liceul Teoretic Ștefan cel Mare Râmnicu Sărat și au cedat, 0-2 cu Liceul cu Program Sportiv Mirce Eliade Bucureşti.

Lotul LT Carei: Menesi Alex, Birle Teo , Kern Raul, Benze Devon, Tempfli Patrik, Murvai Martin, Haller Dominik, Szenasi Mark, Varkuti Bence, Herman Erik, Negreanu Razvan, Schnebli Edwin.

De remarcat condițiile excelente de cazare și masă asigurate de cei de la Pitești. Cât despre condițiile de organizare a meciurilor, profesorul Nintaș a preferat să se abțină de la comentarii pentru a nu-și reaminti unele faze judicate ciudat de arbitrii…