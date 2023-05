Karateka de la Okinawa au obținut 28 de medalii la Naționale!

- Advertisement -

Sâmbătă, 27 mai, Federatia Română de Karate Tradițional Kyokushinkai Oyama a organizat, la Săliște, ediția 2023 a Campionatului Național.

De remarcat că la categoria amatori s-au înscris și 21 sportivi de la A.C.S Okinawa Satu Mare dintre care șase concurenți la categoria specială (sportivi cu ADHD, Autism etc.)!

”Scopul nostru a fost să încercăm să punem în practică cele învățate la antrenamente într-o luptă reală, să vedem ce putem face cu stilurile de jujitsu si Shotokan traditional predate la noi la sală contra unui stil de full contact foarte puternic cum ar fi Kyokushinkai (numit si calea adevărului Karate). Kyokushin este karatele in care se foloseste doar un echipament minim de protectie la baieti, doar aparatoare cochiliere si doar atât, iar lupta se dă fără mănusi(la copii manusi subtiri si cască de protectie) cu măinile si picioarele goale până adversarul rezistă, se predă sau este terminat prin K.O. fizic sau tehnic!”, ne-a transmis antrenorul Nyiesti Csaba.

Acesta a mărturisit că în acest an campionatul national a fost unul foarte puternic cu o organizare deosebită, intr-o atmosferă japoneză cu tobă, spirit de arte martiale, sportivi enorm de duri dar plini de fair-play si organizati cu spirit de luptători.

“Sportivii mei s-au descurcat de minune, cel mai mic a avut 12 ani, cel mai în vârstă… 57! Au reusit să câștige în total 28 de medalii: 7 de aur, 7 de argint si 14 de bronz. Din fericire am avut doar accidentări mărunte! Sunt foarte mândru de elevii mei, sper că vom mai avea posibilităti ca să mai participăm la asemenea gale, mai ales că incepând din luna iunie doritorii vor putea să se antreneze la noi in acest stil de karate Kyokushinkai”, ne- a mai spus antrenorul principal Csaba Nyesti!

Iată rezultatele:

Istvan Czumbel Steve loc 1 și 3, Gita Maria-loc 3, Savianu Diana- 3, Zoltan Kasa- 3, Balogh Zsolt- 2

Norbert Ruff -1, Codrean Maria- 1, Nyesti Nora Tiara -două locuri 3, Variu Gabriel -locurile 1 , 2 și 3.

Vaida Kevin -1, Timp Adelin -3, Christofer Valkai – 3, Pop Alisia, – două locuri 2 și un loc 3,

Chichisan Liviu -două locuri 3 și un loc 2, Dumitre Cristian Matei – loc 1, Morar Ayan – loc 2, Penzes Emanuel- loc 3, Nica Lucas- loc 1, Aoșan Alexandru- loc 2, Menhart Kevin- loc 3

Butuza Vlad locul 4, nu a reusit sa urce pe podium dar pentru rezultatul excelent a primit o mentiune (o medalie de excelentă).