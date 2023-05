Liga a 4-a elite. Lupta pentru titlu, o afacere-n TREI!

- Advertisement -

Etapa de sâmbătă, ultima a turului din cadrul play-off-ului Ligii a 4-a, a cam lămurit situația legată de bătălia pentru titlu. În a doua parte a play off-ului vom avea parte de o bătălie în trei, Olimpia, Oașul și Unirea Tășnad fiind formațiile care au demonstrat că au forța de a merge până la capăt…Și , de ce nu, de a câștiga și barajul de promovare în liga a 3-a.

La Tășnad, Unirea a făcut o repriză secundă de vis și a marcat de șase ori în poarta celor de la Talna.

Zbona Raul, Cadar Gabriel de 2 ori, Raul Silaghi, Mărneanu Cătălin și Mașlinca Paul au înscris într-un meci în care tășnădenii au mai irosit alte cinci ocazii mari.

”Mă bucur că am arătat că putem juca și mai mult fotbal. După ce am suferit la Dorolț și am câștigat norocos în prelungiri, acum am făcut spectacol. Mulțumim suporterilor care au venit alături de noi. Urmează două partide capitale , ambele acasă, cu Oașul și Olimpia. Dacă le câștigăm, suntem la mâna noastră în lupta pentru titlu” spune antrenorul Marius Bălău.

Unirea – Boros Vlad, Marneanu Catalin, Bumba Vlad, Zbona Raul, Rus Casian, Silaghi Raul, Cadar Gabriel, Silaghi Claudiu, Stef Adrian, Schnellenperger Cristian, Bistran Eliot. Au mai intrat: Raducan Patric, Maslinca Paul, Cenusa Florin.

La Satu Mare, pe stadionul Someșul, Olimpia 1921 s-a desprins și ea tot în partea a doua cu Recolta Dorolț. A fost 0-0 la pauză dar apoi ”galben-albaștrii” s-au desprins decisiv în fața unei Recolte ce pare că nu a trecut peste dezamăgirea suferită miercuri după înfrângerea nemeritată din prelungiri cu Unirea Tășnad. Au marcat Elisama Padilla, Raul Ștef și Alex Micle.

Oașul a avut probabil cel mai ușor meci dintre favorite…Negreștenii și-au păstrat norma de patru goluri și după 4-1 , miercuri, la Orașu Nou, au reușit acum un 4-0 cu Botiz.

Au marcat Bonea, Dobrai, Nemeș și Piroska.

Oașul- Iuliu Roșiianu – Eduard Dobrai, Sorin Perta (cpt.), Adrian Oros, Catalin Iancău, Homorozan Lucian, Piroska Erik, Lusien Contra, Pașca Antonio, Gherghel Mihai, Alex Bonea;

Rezerve: Bucurenciu Denis, Hora Alex, Lucian Pop, Bogdan Pomean, Pop Teodor, Laur Nemes, Pop Ionut, Luca Pavel, Flavius Goja;

LIGA 4 ELITE, PLAYOFF, ETAPA A 5-A

Olimpia 1921 Satu Mare –Recolta Dorolț 3–0 (0–0)

Au marcat : Elisama Padilla, Raul Ștef, Alex Micle

Unirea Tășnad –Talna Orașu Nou 6–0 (0–0)

Au marcat : Raul Zbona, Gabriel Cădar (2 goluri), Cătălin Mărneanu, Raul Silaghi, Paul Mașlinca.

Oașul 1969 Negrești –AFC Botiz 4–0 (1–0)

Au marcat : Alex Bonea 37., Eduard Dobrai 50., Laur Nemeș 67., Erik Piroska 81.

CLASAMENT

1. Olimpia 1921 Satu Mare 5 4 0 1 16–7 15

2. Oașul 1969 Negrești 5 3 1 1 13–5 13

3. Unirea Tășnad 5 3 1 1 16–8 12

4. Recolta Dorolț 5 2 0 3 9–10 8

5. Talna Orașu Nou 4 1 0 3 7–15 4

6. Sportul Botiz 4 0 0 4 3–19 0