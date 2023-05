Liga a 4-a Elite. Olimpia bate la Tășnad și e la un pas de titlu!

- Advertisement -

Olimpia Satu Mare se poate pregăti deja de barajul pentru promovarea în Liga a 3-a după ce sâmbătă a câștigat meritat derby-ul de la Tășnad, 2-0 cu Unirea.

Elevii lui Cristi Popa s-au desprins îmediat după pauză când Miclea a deschis scorul în minutul 46.

În fapt au trecut doar 30 de secunde de la reluarea partidei când Miclea a finalizat la vinclu o fază rapidă de atac a galben-albaștrilor. Apoi golgheterul Padilla a securizat victoria cu reușita din minutul 76 după un contraatac de manual cu o minge recuperată la mojlocul terenului și apoi cu o pătrundere eficientă a atacantului american.

Gazdele au resimțit din plin absența golgheterului lor, Gabi Cadar iar atacul tășnădenilor a avut de suferit.

Fair play total atât în tribune cât și apoi la declarațiile de la finalul jocului.

Antrenorul gazdelor, Marius Bălău a recunoscut superioritatea adversarului în vreme ce tehnicianul Olimpiei, Cristi Popa a mulțumit suporterilor pentru atmosfera deosebită creată.

”Până la pauză am reușit să ținem de plan și a fost 0-0. Apoi am primit foarte ușor gol in min. 46, la fel de ușor si golul doi și totul s-a năruit .O victorie meritată a Olimpiei, sâmbătă au fost mai buni. Multumesc numeroșilor suporteri care ne-au susținut la meci si ne pare rău că de data aceasta i-am dezamăgit. Mai sunt trei meciuri și vrem sa terminăm campionatul pe locurile fruntașe.” Ne-a spus antrenorul Unirii, Marius Bălău care a amintit și de absența lui Gabi Cadar. ”Nu știu dacă am fi câștigat cu el în echipă dar sigur am fi jucat altfel, mai ales faza de atac” a completat Bălău.

”A fost un meci greu, împotriva unei echipe care nu a pierdut nici un meci pe teren propriu in acest sezon . Am câștigat meritat, am fost echipa mai buna scorul putea să fie mai mare încă din prima repriza dar importantă este victoria și ii felicit pe băieți pentru joc și atitudine. Le mulțumim suporterilor pentru încurajări.Au arătat încă odată ca fotbalul este frumos cu suporterii in prim plan . Urmează un meci greu miercuri pe care ne dorim să îl câștigam și in care să avem alături de noi un număr mare de suporteri. Suntem aproape de atingerea obiectivului ” spune Cristian Popa, antrenorul celor de la Olimpia Satu Mare.

Oașul a trecut pe locul doi după succesul cu Recolta Dorolț dar are doar șanse matematice de a mai prinde prima poziție.. Urmează miercuri duelul direct, Olimpia-Oașul de pe stadionul Someșul.

Sportul Botiz obține al doilea succes în play off .

Iată rezultatele :

LIGA 4 ELITE, PLAYOFF, ETAPA A 7-A

Talna Orașu Nou –AFC Botiz 1–3 (0–1)

Au marcat: Fedorca Michel 88., illetve Marius Oprea 32., Alexandru Mitrea 87.. Sorin Sălăjan 90+2.

Oașul 1969 Negrești –Recolta Dorolț 3–1

Au marcat: Alex Bonea, Raul Negrean, Lucian Pop.

Unirea Tășnad –FC Olimpia 1921 Satu Mare 0–2 (0–0)

Au marcat: Alex Micle 46., Padilla Elisama 74.

CLASAMENT

1. Olimpia 1921 SM 7 6 0 1 26–8 21

2. Oașul 1969 7 4 1 2 16–8 16

3. Unirea Tășnad 7 4 1 2 18–10 15

4. Recolta Dorolț 7 2 0 5 10–16 8

5. Sportul Botiz 6 2 0 4 9–20 6

6. Talna Orașu Nou 6 1 0 5 9–26 4