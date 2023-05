Echipa de juniori U17 a LPS Satu Mare va juca vineri la Buftea cu trofeul pe masă. Elevii profesorului Mihai Sabău s-au calificat în finala Campionatului Național rezervată echipelor formate din jucători de 17 ani și mai tineri după ce în week end s-a impus în semifinala de la Bacău, cu 5-2.

LPS Satu Mare va întâlni în ultimul act pe CSS Craiova , echipa olteană reușind să treacă, la pas, în semifinale de Chindia Târgoviște.

Pentru profesorul Mihai Sabău e o performanță și mai importantă dacă ținem cont că a preluat această grupă în urmă cu doi ani, imediat după ce s-a întors la LPS după ce o perioadă a ocupat funcția de inspector școlar de specialitate la educație-fizică și sport. În plus, Mihai Sabău și LPS Satu Mare revin după 20 de ani într-o finală de Campionat Național de juniori…

”În urmă cu 20 de ani jucam finala cu Steaua. Am pierdut cu 4-1 dar a fost o experiență extraordinară pentru noi ca și echipă de Liceu cu Program Sportiv. A fost generația cu Tincu, Gavrilescu, frații Mare, Bud. După acea performanță majoritatea dintre ei a făcut pasul spre primele două ligi.” Își amintește prof. Mihai Sabău care are un regret că în acea finală nu l-a putut avea în teren pe Gavrilescu.

” A fost ceva ciudat la mijloc. Gavrilescu nu a primit acceptul de la medic să joace invocându-se probleme cu inima. Apoi luni după finală a fost controlat din nou și a primit viza medicală pentru a merge la lotul național. ” amintește Mihai Sabău.

Legat de finala de vineri a generației U 17 de acum de la LPS, Mihai Sabău e optimist. ” Mergem să ne jucăm șansa. E o finală și chiar dacă ei au moral avantajul de a avea și jucător la lotul național eu cred în forța grupului nostru. Băieții au depășit toate așteptările prin ceastă calificare în finală și acum sperăm să ne bucurăm de fotbal, de performanță și să încercăm să aducem titlu la Satu Mare.” Spune Mihai Sabău.

Interesant e că LPS Satu Mare a jucat toate meciurile eliminatorii în deplasare iar acum în ultimul act echipa lui Mihai Sabău e considerată…gazdă la Buftea în fața celor de la Craiova.

”Nu vreau să comentez ce s-a întâmplat până acum. Am jucat în deplasare la Dumbrăvița, la Tăuții Măgherăuș la Bacău. Ni s-a spus că așa a fost tragerea la sorți…acum suntem gazde la Buftea. Avantajul e că putem să ne alegem echipamentul” a punctat prof. Mihai Sabău.

Echipa a plecat miercuri dimineață spre București și a făcut o escală la Miercurea Ciuc .

”Așa am mers și la Bacău și ne-a prins bine. Ne-am cazat și antrenat la baza celor de la Csikszereda și am ajuns ceva mai odihniți la locul de disputare a meciului. Repetăm rețeta și sper că va fi câștigătoare” a încheiat Mihai Sabău.

Lotul deplasat la Buftea cuprinde 18 jucători iar echipa va avea parte și de susținerea colegilor de la liceu și a părinților. Aceștia au la dispoziție un autocar pentru deplasarea la marea finală…

Baftă LPS SATU MARE.

LPS SATU MARE: Nicușor Dănuț, Șimoniac, Chencean, Csatari, Mihoc, Por, Coceriuc, Zsigo, Oneț, Buhai, Lakatos, Mike, Komaromi, Foitoș, Munteanu, Roman, Mureșan, Iștoc. Antrenor: Mihai Sabou-Șvegler.