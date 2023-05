Scrimă. Finală sătmăreană la Naționalele de spadă!

- Advertisement -

Campionatele Naționale la spadă , rezervate seniorilor au început joi dimineață la sala de scrimă Alexandru Csipler din Satu Mare.

Iar prima zi , cea rezervată concursului individual la feminin a și adus două medalii pentru școala sătmăreană de scrimă.

Fostele spadasine de la CS Satu Mare, Amalia Tătăran și Vereș Greta s-au duelat în marea finală.

Amalia , acum legitimată la Dinamo București a trecut cu 15-13 de Greta de la CSA Steaua și a cucerit al 4-lea ei titlu național la senioare.

”Sunt bucuroasă că am luat acest aur chiar aici acasă , în sala în care am crescut” ne-a transmis proaspăta campioană națională. ”Din păcate nu am scăpat de problemele la umăr, dar am decis să merg așa mai departe, fără operație.” Ne-a mai spus Amalia care e în curs de finalizare și cu studiile doctorale. ”Sunt în anul IV, sper să termin cu bine în septembrie”.

Altfel, iată clasările tinerelor sătmărence de la LPS şi CS: Johanna Kurtinecz – locul 16, Jazmin Ilyes – 20, Sophia Petroşianu – 22, Ana Tomşa – 23, Daria Hotca – 24, Anna Haller – 27.

Vineri, aceeaşi sală din Satu Mare va găzduit proba feminină la echipe. Favorite la cea mai preţioasă medalie sunt ca de obicei Dinamo şi Steaua. Printre cele 7 echipe se va afla şi CS Satu Mare, formată din Daria Hotca, Krisztina Nyisztor, Sophia Petroşianu, Ana Tomşa.

Băieții trag sâmbătă și duminică în bătălia pentru medalii la individual și pe echipe.

Spada sătmăreană este antrenată de Francisc Csiszar, Nagy Lehel, Adrian Szilagyi şi Adrian Pop.