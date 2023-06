Conducerea administrativă și tehnică al echipei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare s-a declarat mulțumită, parțial, după ce formația galben-albastră a terminat campionatul ligii a 3-a pe locul 3 al clasamentului seriei a 10-a.

Muresán István: „Totuși, cred că putem să fim mândri cu locul 3”

„Pentru sezonul 2022–2023 ne-am propus obiectiv accederea în play-off-ul campionatului, ceea ce am reușit, după un campionat dificil am terminat sezonul regulat pe locul 2. Datorită poziției bune obținute, am avut avantajul de a juca în play-off cinci meciuri din nouă, pe teren propriu.

Din păcate în a doua parte a campionatului nu am reușit să mai atingem același nivel de joc, dar au fost și alți factori, care ne-au dezavantajat – dar nu doresc să intru în detalii legat de acest aspect. În acest fel nu am putut să ne menținem poziția în clasament, dar totuși, cred că putem să fim mândri cu locul 3 oținut într-o grupă, în care s-a dus lupta în cinci pentru locurile la baraj. Anul trecut luptam să nu retrogradăm, în acest an am terminat printre cei mai buni în serie.

Pentru asta doresc să mulțumesc Consiliului Local și domnului primar, Kereskényi Gábor pentru spijinul acordat.

Țin să mulțumesc stafului tehnic și lotului de jucători pentru munca depusă de-a lungul sezonului.

Suntem recunoscători sponsorilor și partenerilor noștrii, care au fost alături de noi, și au avut încredere în noi.

Nu în ultimul rând doresc să în mulțumesc celor care la club au pus umărul pentru atingerea performanței și sătmărenilor care au venit la stadion să ne susțină. Și nu au fost puțini.” – a declarat președintele CSM Olimpiei Satu Mare, Muresán István.

Florin Fabian: „Din păcate acest lot a demonstrat niște limite”

„Personal am avut așteptări mai mari de la sezonul care s-a încheiat. Am renunțat la unele oferte din Liga a 2-a pentru a reveni acasă și a pune umărul în primul rând la dezvoltarea fotbalului sătmărean. Am încercat să facem un lot competitiv, însă se pare că din punct de vedere al omogenității și al unității de grup, Bistrița și Bihorul au fost peste noi.

Partea pozitivă este că echipa a reușit calificarea în play-off, comparativ cu sezoanele trecute când a luptat pentru supraviețuirea în Liga a 3-a. Apoi, am reușit să aducem mai mulți spectatori la stadion, dându-le speranțe că ne vom putea bate la promovare încă din acest sezon. Îmi pare rău că le-am înșelat așteptările. Din păcate acest lot a demonstrat niște limite și asta s-a observat în play-off. Am spus-o și o voi repeta, că o echipă se construiește în timp. Dacă vrem să promovăm, sezonul următor trebuie să creem o mentalitate de învingător în sânul echipei și să aducem jucători cu potențial de creștere care să ne propulseze la un nivel superior” – a declarat directorul tehnic al echipei de fotbal, Florin Fabian.

Tibi Csik: „Parcă am jucat două campionate…”

„Din punct de vedere al performanței parcă am avut »două campionate« în acest sezon. În prima parte am avut un parcurs foarte bun, fiind mult timp pe primul loc în clasament. Iar această performanță s-a realizat prin muncă, joc bine orgarnizat și concetrare maximă. Am avut meciuri cu contracandidatele la play-off, care îmi rămân ca și amintiri plăcute. Dar au fost meciuri, în care am fost favoiți, dar nu am reușit să ne impunem.

Eu cred, că toți am fost mulțumiți după primele nouă luni de muncă și rezultate, de accea am așteptat cu mult optimism play-off-ul.

Din păcate, din cauza a mulți factori negativi s-a rupt seria bună. Ne- am pierdut entuziasmul și încrederea în noi. Acesta a fost »al doilea campionat«, din păcate nu la fel de reușit. Jocul nostru s-a schimbat în totalitate, din păcate în rău.

Partea pozitivă este că ne-am clasat la final pe locul trei, dar partea negativă este că în sezonul de primăvară nu am avut șanse egale cu contracandidatele la baraj.

Sper că am pus bazele unui sezon viitor mai bun. Am avut mult de învățat din sezonul trecut: cele bune trebuie să le ducem cu noi, iar cele rele nu avem voie să le repetăm.

Doresc să mulțumesc tuturor celor, care ne-au rămas alături chiar și în momentele grele. S-a format o atmosferă bună, de familie la CSM Olimpia Satu Mare.

Haide Oli!” – a declarat Tiberiu Csik, antrenorul principal a lechipei noastre.