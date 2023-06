Natalia Iocsak își continuă aventura în competițiile de drift. Iar, la sfârșitul săptămânii trecute sportiva din Livada, legitimată la Minaur Baia Mare, a avut parte de o experiență de neuitat în Lituania.

”În acest weekend am fost invitată de Drift Happens Team să particip la o competiție în Lituania, ceea ce îmi oferă o mare experiență, și o ocazie unică de a conduce mașina puternică a Sandrei Sandra BMW E36 V8 Turbo cu 700whp

Din păcate, în prima tură de calificări am lovit zidul, nu mă așteptam la asta, mari mulțumiri celor de la Drift Happens team care au reparat mașina la timp, și am făcut a doua tură de calificări, după calificări am avut battle-uri, și am ajuns până în top 16.

A fost o experiență unică, mulțumesc echipei, mari mulțumiri tuturor oamenilor care m-au ajutat să fiu prezentă în Lituania”, a transmis Natalia Iocsak pe pagina oficială de facebook.