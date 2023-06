Răzvan Tincu: “Mi-aș dori să mai joc un an la Poli Iași!”

- Advertisement -

Sătmăreanul Răzvan Tincu a avut un sezon 2022-2023 de excepție la Poli Iași. Fundașul lansat de LPS Satu Mare a fost câpitanul echipei antrenate de Leo Grozavu ce a câștigat campionatul Ligii a 2-a și care a promovat în primul eșalon.

Pentru Tincu e a doua promovare cu gruparea moldavă după cea reușită în sezonul 2012 pe vremea când era împrumutat de la FC Botoșani la Poli Iași.

”Sunt deja la antrenamente. Eu mai am contract cu Poli Iași până pe 30 iunie și lotul s-a reunit pe 5 iunie. Sigur că mi-aș dori să mai joc la Iași încă un an, mai ales că e și provocarea de a reveni în Liga 1. Suntem în negocieri, rămâne de văzut cum se vor concretiza” ne-a spus Răzvan Tincu cel care va împlini 36 de ani pe 15 iulie.

În cariera sa, Răzvan Tincu, originar din Satu Mare, a evoluat pentru LPS Satu Mare , Rapid II , FC Botoșani (Liga 2 și Liga 1), Poli Iași (inclusiv când echipa se numea CSMS Iași, L2, L1), Concordia Chiajna (L1), Doxa Katokopia (Cipru) și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (L1). Are două promovări în Liga 1 cu echipa din Iași (2012 și 2023) și o Cupa României cu Sepsi OSK (2022).

Se poate spune că ultimii doi ani au fost speciali pentru Tincu. Sezonul trecut cucerea Cupa României cu Sepsi Sfântu Gheorghe iar acum a fost căpitanul celor de la Poli Iași la revenirea în Liga 1.

”Sincer, îmi era dor de momentul acesta. Acum 11 ani, când am promovat prima dată cu Poli Iași, tot așa ne-am bucurat pe teren, alături de suporteri. A fost și atunci o atmosferă foarte frumoasă și îmi era dor de acest sentiment al promovării, de bucuria alături de suporteri pe teren. Uite că s-a realizat încă o dată. Este a doua promovare pentru mine cu Iașiul, după cea din 2012 și ambele sunt speciale. Să promovezi e un sentiment frumos. Și personal, dar și pentru întreg orașul, care a sperat până la final în echipă. Nu pot să spun că una a fost specială, ambele au fost trăite la intensitate maximă”, a declarat Răzvan Tincu imediat după promovarea în Liga 1.