Zilele Sportului Careian, la prima ediţie în acest an

Preşedintele BC Primo Carei, prof. Timoc Florentina, a avut iniţiativa organizării primei ediţii a Zilelor Sportului Careian, care urmează să aibă loc în luna august.

Iată mesajul prof. Timoc Florentina privind stadiul pregătirilor:

”Dupa cum stiti, in urma cu aproximativ doua luni, am avut initiativa organizarii acestui eveniment sportiv inedit pentru orasul Carei. Am profitat de experienta domnilor Bogdan Georgescu si al lui Tabi Zsolt, si impreuna am initiat o prima intalnire cu conducatorii cluburilor si asociatiilor sportive din Carei, care au dat curs invitatiei noastre. Ieri a avut loc o a doua sedinta in care am schitat un program de desfasurare al acestui eveniment si doresc sa va impartasesc si dvs cateva detalii privind locul, tipul activitatilor .

Pentru inceput evenimentul am dorit sa se desfasoare in luna august , in prima sau a doua saptamana.

Ramuri sportive care au dat curs invitatiei pana la acest moment sunt: fotbal baieti, baschet, fotbal fete, dans sportiv, aerobic ,carting, tenis de masa, judo, carate, Fit Force si majoretele de la Clubul Elevilor.

Fiecare ramura sportiva va derula activitati de demonstatie, initiere sau competitie intr-un interval prestabilit, fie o ora si jumatate, trei ore sau o dupa amiaza, intre orele 10.00-13.00.Toate acestea in functie de ce program vor sa prezinte.

Locurile de desfasurare vor fi la ”Groapa”(fostul Otelul), in Parcul Dendrologic , pe terenul de sport din parc.

Participantii implicati, altii decat membrii acestor asociatii si cluburi sportive vor avea parte de multe surprize care constau in premii si multe provocari.

In ultima zi a acestui program,careianii cu mic cu mare sunt invitati si provocati sa stabileasca impreuna performante prin alergare, flotari si plank, toate vor fi contabilizate si recordurile de km parcursi , numarul de flotari si minutele inregistrate, vor fi comunicat la finalul manifestarii. Scopul fiind acela de a ne depasi an de an recordurile stabilite.

Vom beneficia garantat si de sprijinul Primariei prin asistenta medicala, siguranta desfasurarii acestui eveniment, promovare si nu numai.

Pe aceasta cale imi exprim dorinta si lansez invitatia si celelorlalte cluburi si asociatii sportive, atat din Carei cat si din localitatile din jur, care din diferite motive nu au facut-o pana acum, sa ni se alature.

Urmatoarea sedinta va avea loc la inceputul lunii iulie cand vom putea sa conturam si sa oferim un program complet al acestui amplu eveniment.

Scopul acestiu eveniment il constituie determinarea oamenilor de toate varstele sa incerce sa duca o viata cat mai sanatoasa si prin miscare. Fie ca alergam, dansam sau ne jucam, intr-un cadru organizat sau nu, exercitiul fizic este benefic indiferent de forma aleasa sau de varsta la care incepem sa il practicam.

Sloganul nostru este

”Impreuna cu mic cu mare, va invitam la o saptamana de miscare”

Detalii si informatii – prof.Timoc Florentina-Anca-0760 179 701