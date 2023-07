Ultimul joc important al sezonului din fotbalul județean s-a jucat sâmbătă la Moftin. Crasna și Frohlich Foieni se întâlneau într-un meci restant iar cu o victorie gazdele câștigau seria și deveneau campionii Ligii a 4-a.

După o primă repriză anostă , fără goluri, partea a doua a început însă cum nu se putea mai rău pentru echipa lui Milu Petric și Amansio Racz.

Oaspeții din Foieni au deschis scorul prin Hevele în minutul 59. În minutul 70 Bârle a restabilit egalitatea și a reaprins speranțele Crasnei… Într-un final electrizant , antrenorul-jucător al moftinenilor, Amansio Racz a înscris în minutul 89 după o acțiune personală încheiată cu un șut la colțul lung… ” 48 e doar o cifră” a fost mesajul lui Amansio Racz la final pe pagina personală de facebook.

Antrenorul-jucător al Crasnei a continuat apoi cu un mesaj de mulțumire celor care au făcut posibilă această performanță.

”Scuzati-ma dar cu doi cumnați, un ginere, doi nepoți, doi colegi de muncă, doi fosti colegi de la Victoria Carei pe vremea când jucam in liga 3 a, și niște foști juniori de ai mei, băieți extraordinari, am câștigat campionatul. Sunt mândru de voi!

Vreau să mulțumesc in primu rând domnului Primar Gheorghe David pentru această performanță, in care ne- a susținut din toate punctele de vedere, ceea ce fără de dânsu nu puteam ca să realizăm. Multumesc suporterilor care au fost alături de noi mereu, familiilor noastre care ne-au acceptat plăcerea de a juca fotbal, și nu in ultimu rând jucătorilor niște băieți minunați care au dat dovadă de caractere desăvârșite. A fost un an greu, dar in care am scos maxim din acesti băieți, o finală a cupei României și un campionat câștigat in liga a 4 a! Nu pot să zic că sunt mare antrenor s-au jucător, dar dăruița și ambiția mea aș ca să fie exemplu pentru tineret” a postat Amansio Racz pe facebook.

Festivitatea de premiere a fost oficiată de vicepreședintele AJF Satu Mare, Pataki Zoltan și de observatorul Liviu Năstruț.