E și el OM. David Popovici după ratarea podiumului la 200 metri liber: ”N-am mai putut”

David Popovici a încheiat al patrulea în finala cursei de 200 de metri liber în cadrul Campionatelor Mondiale de Natație de la Fukuoka, Japonia.

Deținător al titlului mondial în această cursă, David Popovici a dominat cursa de marți pentru trei lungimi de bazin.

Popovici a dat impresia că nu mai are forță pentru ultima lungime, când adversarii săi au prins aripi și l-au depășit pe sportivul de 18 ani din România.

”Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat, sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost foarte bune, dar pur şi simplu nu am mai putut.

”Adică am dat cât am putut. Se întâmplă. Imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzaţie cu cât am reuşit să ne pregătim şi cum am reuşit să ne pregătim.

”Acesta este sportul. Uneori câştigi, uneori iei locul patru. Mă bucur că s-a întâmplat acum şi sunt sigur că are o semnificaţie şi că voi învăţa din asta”, a declarat Popovici, anunță Digisport.

David Popovici va mai concura în cursa de 100 metri liber unde, de asemenea, este deținător al titlului mondial.

100 metri liber – programul lui Popovici

Calificări – 26 iulie, ora 05:10

Semifinale – 26 iulie, ora 14:25

Finala – 27 iulie, ora 14:20