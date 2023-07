FRF. Sepsi a câştigat Supercupa României a doua oară consecutiv

- Advertisement -

Echipa Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, sâmbătă seara, la Ploieşti, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, şi a câştigat Supercupa României, primul trofeu al noului sezon fotbalistic intern.

La Ploieşti, prima repriză a partidei dintre echipa campioană, Farul, şi câştigătoarea Cupei, Sepsi, a fost săracă în faze de poartă. Adrian Mazilu şi-a reglat şutul în minutul 12, când a tras peste poartă din marginea careului, iar Marius Ştefănescu şi Borza i-au urmat exemplul, trimiţând şuturi care nu au constituit un pericol pentru cei doi portari. În minutul 38, Mihai Bălaşa a ratat şi el poarta, trimiţând peste transversală, la un corner, şi la pauză s-a intrat cu scor egal, 0-0.

Repriza secundă a debutat cu golul din minutul 47 al lui Ion Gheorghe, care a profitat de o centrare a lui Denis Ciobotariu. Covăsnenii au mai trecut odată pe lângă gol în minutul 52, prin Marius Ştefănescu. Farul a replicat prin Enes Sali – şut peste poartă, din careu, însă pentru echipa campioană primul şut pe spaţiul porţii a fost o lovitură liberă a lui Alibec, respinsă de Niczuly în minutul 83.

Pe final nu s-a mai întâmplat nimic notabil şi Sepsi câştigă pentru a doua oară consecutiv Supercupa României, reuşind să cucerească al patrulea trofeu din 2021.

Hagi – Avem mult de muncă

Tehnicianul echipei Farul, Gheorghe Hagi, a declarat sâmbătă seară, după ce constănţenii au pierdut confruntarea cu Sepsi contând pentru Supercupa României, că formaţia sa mai are mult de muncă şi speră să prindă o zi bună când va înfrunta Sheriff Tiraspol în preliminariile Ligii Campionilor, potrivit news.ro.

“Asta e, mergem înainte. Suntem la început de drum. Învăţăm din toate aceste lucruri. Capul sus. Avem mult de muncă, suntem la început de drum şi s-a văzut şi în seara asta că anumite lucruri s-au pierdut. Jucători noi care trebuie să înveţe sistemul… Suntem dezamăgiţi, dar trebuie să avem capul sus. De mâine trebuie să o luăm de la capăt. Avem trei zile la dispoziţie, trebuie să ne refacem şi să încercăm să câştigăm meciul acasă să ne caificăm. Sperăm că vom fi inspiraţi în tot ce facem. Nu e uşor. Obiectivul e să trecem, dar vom vedea. Sperăm să prindem o zi bună şi ca miercuri acasă să jucăm mult mai bine şi să dăm gol”, a spus Hagi la Digi Sport.

Miercuri, 12 iulie, constănţenii vor juca acasă cu Sheriff Tiraspol, de la ora 20.30, în prima manşă a turului 1 preliminar al LC.

Ciobotariu – Îmi felicit jucătorii pentru efortul depus, pentru modul în care au respectat ceea ce am discutat

Tehnicianul echipei Sepsi, Liviu Ciobotariu, a declarat sâmbătă seară, după câştigarea Supercupei României, că este fericit şi îşi felicită jucătorii, care au depus eforturi şi au respectat ceea ce au pregătit, scrie news.ro.

“Mă bucur foarte mult. Îmi felicit jucătorii pentru efortul depus, pentru modul în care au respectat ceea ce am discutat. Am început cu dreptul noul sezon. Este o seară minunată pentru mine. Sunt fericit. Dar în mare parte meritul este al jucătorilor, ei au respectat ceea ce am lucrat, ceea ce ne-am propus şi au calitate, suntem omogeni. Trebuie să ne bucurăm în seara asta, după care de luni ar trebui să ne preocupe celălalt joc, cu Rapid. Am stat fizic mullt mai bine decât Farul, dar ei au avut nişte probleme şi noi am profitat de lucrul ăsta. Mă bucur că ne-a ieşit în seara asta şi am reuşit să-i facem fericiţi pe fani, care au venit de departe”, a spus Ciobotariu.