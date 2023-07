Răzvan Tincu, titular la Poli Iași în victoria de la Constanța

- Advertisement -

Sătmăreanul Răzvan Tincu a fost om de bază sezonul trecut la Poli Iași. A fost căpitanul echipei ce a câștigat Liga a 2-a și a promovat în primul eșalon. Relația foarte bună pe care o are cu antrenorul Leo Grozavu și mai ales forma arătată în acest an i-au adus lui Tincu prelungirea cu încă un an a contractului…

Lăsat pe bancă în prima etapă, 0-2 la CFR Cluj , Tincu a intrat în partea a doua a duelului pierdut acasă, 1-3 cu Hermannstadt. Sâmbătă însă, Leo Grozavu l-a introdus titular în centrul defensivei iar Tincu a dat siguranță jocului celor de la Poli. Ieșenii au dat lovitura pe terenul campioanei și s-au impus clar cu 3-1 profitând , e drept și de formula plină de rezerve a Farului.

Un alt sătmărean, Alex Militaru a fost rezervă pentru Poli în partida de la malul mării…

La finalul partidei, antrenorul Leo Grozavu a ținut să-și felicite jucătorii pentru rezultatul obținut și pentru prestația avută.

„Sunt bucuros pentru rezultat. A fost un meci de luptă, cred că am făcut o partidă bună. Nu am jucat rău nici în primele două etape, dar gafele ne-au costat. Am fost mai eficienți, felicitări băieților. Știți cum e la noi în România, la victorii facem prea multe petreceri și la înfrângeri facem înmormântări. Mă bucur pentru ei, e momentul lor. Poate era nevoie de această descătușare pentru a trece mai departe”, a spus Leo Grozavu la finalul partidei Farul – Poli Iași 1-3.

Poli Iași va juca etapa viitoare, vineri de la ora 18,30 la Arad cu UTA.