Red Bull Romaniacs 2023. Mani Gyenes rămâne OMUL RECORDURILOR!

- Advertisement -

S-a încheiat sâmbătă a 20-a ediție a RED Bull Romaniacs. A fost o ediție de gală care a avut un final pe măsură în decorul amenajat de organizatori de la Gușterița.

Chiar dacă n-a prins podiumul la categoria lui și a ratat și top 10 chiar în ultima etapă, sătmăreanul nostru Mani Gyenes a fost în centrul atenției la final. Și a primit felicitări de la toți cei prezenți, organizatori, învingători…legende. Motivul: Mani al nostru e singurul concurent care a reușit să participe la toate edițiile și să le și termine cu bine.

”Sunt mulțumit. În primul rând că am terminat această a 20-a ediție apoi că am reușit să rămân singurul participant la toate edițiile care ajunge la finish. Am început bine , prima etapă mi-a convenit pentru că a fost una rapidă apoi a urmat partea mai dificilă. Eu în mod normal nu mă pregătesc pentru acest gen de raliuri, pentru hard enduro, dar pasiunea asta pentru Red Bull Romaniacs m-a făcut să mi doresc să vin an de an…Le mulțumesc organizatorilor. Chiar a fost cea mai reușită ediție, iar atmosfera inclusiv aici la Gușterița, la final, a fost una deosebită. M-a bucurat foarte mult revederea cu celebrul Cyril Despres, cel care a revenit în România după ce a câștigat Red Bull Romaniacs în 2004, 2005 și 2007. ( nr Despres a câștigat Raliul Dakar în 2005 , 2007 , 2010 , 2012 și 2013) . E ceva unic și așa va rămâne pentru mine. La prima ediție am fost 38 de participanți acum în 2023 au fost peste 600 din toată lumea. România poate fi mândră de acest eveniment”ne-a spus imediat după finalul curesi, Mani Guenes. Sătmăreanul nostru își va lua o binemeritată vacanță după acest efort…Și nu va merge la mare la soare ci tocmai în Finlanda , unde vrea să vadă în premieră Raliul Finlandei, a 9-a ediție a Campionatului Mondial… Apros pos, după Dakar, acum Mani Gyenes e declarat LEGENDĂ și la Sibiu , la Red Bull Romaniacs…Jos pălăria!

De câștigat la clasa vedetă, GOLD, a făcut-o un al MANI… Lettenbichler. E al doilea său succes la Sibiu după cel din 2021…A sărbătorit cu toți fanii , s-a pozat cu lumea la Gușterița și a dat interviuri peste interviuri…Iar Gușterița de lângă Sibiu a fost un adevărat Turn al Babilonului…Pasionați de motorsport din toată lumea s-au bucurat de un spectacol unic, de acrobații pe motor și de multă adrenalină…

Cu o mențiune tipic românească…Mediatizarea e mai mare în afara României , noi nu prea știm să ne promovăm evenimentele importante căci n-avem loc de penalty-ul ratat de Mbappeu-Coman ori de CEARTA DINTRE UN ANUME Rotaru și nea Gigi Becali….

Nu ne-am vindeca în veci!

REZULTATE

Gold Class:

1. Manuel Lettenbichler Germania

2. Trystan Hart Canada

3. Teodor Kabakchiev Bulgaria

Silver Class:

1. Ben Wibberly GBR

2. Valentino Hutter AUT

3. Sergiu Grecu ROU

Bronze Class:

1. Jurg Schutz CHE

2. Ovidiu Nistor ROU

3. Priit Bienne EST

Iron Class:

1. Robert Adams GBR

2. Samuel Defoy BEL

3. Paul Bulai ROU

Atom Class:

1. Janis Stauers LVA

2. Moritz Muller DEU

3. Daniel Cernușcă ROU