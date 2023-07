Sara Sunea câștigă entuziasmant Turneul “Tinerii Lei Elo sub 1600”

- Advertisement -

Un număr de 41 de sahisti din Maramures, Satu Mare, Cluj, Bistrita, Bucuresti au participat la tradiționala competiție din orașul Baia Mare desfășurată in perioada 14-16 iulie.

Sara Sunea ( 11 ani ) este campioana en-titre a României in grupa fetelor de 12 ani si, din aceasta postura, va reprezenta Romania la cele 3 competiții internaționale importante: Campionatul European pe Echipe, Campionatul European Individual, Campionatul Mondial Individual.

Acest concurs maramureșean avea menirea unei ultime verificări înaintez de întrecerea pe echipe a “bătrânului continent”. Calitatea jocului si rezultatul obținut ne fac optimiști. Sara s-a impus categoric, cu 6 victorii si doar o remiza, încheind cu un avans de 1,5 puncte fata de locul 2, obținând astfel si un premiu de 1200 lei. Daca in ianuarie Elo-ul ei era 1287, acum cel live a ajuns la 1520.

Dincolo de antrenamentele din cadrul LPS Satu Mare, Sara beneficiază si de sprijinul prietenului si colaboratorului nostru, Gergely Szabo, un antrenor si om neprețuit. De asemenea, datorita conducerii FRSah, Sara este unul dintre cei 15 norocoși care pot învață de la poate cel mai bun antrenor din lume la nivel de copii, indianul RB Ramesh. Sa menționăm si susținerea totala a familiei.

Toti acești factori însă ar fi fost insuficienți daca Sara nu ar fi dispusa sa studieze si individual, sa aloce in vacanta chiar si 6 ore pe zi pregătirii.

Ne bucuram mult si pentru reușita lui Alex Pasca. La doar 9 ani, component al lotului national baieti 10 ani, acesta s-a clasat pe locul 3, realizând 5 puncte si fiind premiat cu 600 lei. De altfel singura infrangere a fost in meciul cu Sara. Simpaticul puști dovedește o maturitate impresionanta pentru varsta lui. Disponibilitatea lui de a studia sahul si in afara antrenamentelor , precum si sustinerea familiei ne fac optimiști in privința progresului sportiv.

Amalia Zamfirache a avut un concurs mediu. Ținând cont de pasiunea ei pentru șah, capacitatea de a depune efort intelectual, sprijinul familiei, credem ca următoarele concursuri vor fi si mai bune.

Acest concurs a reprezentat debutul competițional pentru Bence Szabo, sportiv pregătit de Mircea Sălăjan si Zoltan Pall. Merita încurajat sa joace mai des pentru a putea progresa mai repede .