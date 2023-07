Sara Sunea de la LPS Satu Mare, vicecampioană europeană cu echipa României

- Advertisement -

În perioada 24-30 iulie s-a desfasurat la Iasi Campionatul European pe Echipe la șah, competiție rezervată juniorilor.

Competitia a fost organizata pe două grupe de vârstă, sub 12 respectiv 18 ani, separat fete si băieți.

Echipele masculine au avut in componenta patru jucători, pe când cele feminine au avut in componență două sahiste. In grupa fetelor de 12 ani, nationala noastra a fost formata din Sara Sunea la prima masa ( desi are doar 11 ani ) , respectiv ucraineanca naturalizata, Vasylyna Semenova.

Cele două erau cotate initial ca favoritele 5, insa s-au descurcat foarte bine si la capătul celor 7 meciuri, au reușit 2 egaluri si 5 victorii, obținând astfel medalia de argint. De remarcat că Sara Sunea de la LPS Satu Mare a acumulat 6 puncte, cel mai bun rezultat din competiția feminina.

Medalia de aur a fost cucerita de poloneze, naționala tricoloră devansând echipe precum Germania, Franța, Slovenia, Turcia etc. Din păcate la celelalte grupe România nu a obținut medalii, fiind aproape de podium la grupa fetelor de 18 ani ( locul 4), precum si a băieților de 12 ani ( locul 5).

Merită felicitați si cei 2 selecționeri, Andrei Murariu si Gergely Szabo care au avut destule “nopti albe” pentru a studia adversarii si a-i ajuta pe copii.

Sara Sunea are dubla-legitimare LPS Satu Mare + Tinerii Lei Baia Mare, dincolo de antrenamentele din cadrul clubului sătmărean, este sprijinită si de bunul nostru prieten, Gergely Szabo, dar si de indianul RB Ramesh, probabil cel mai bun antrenor din lume la nivel de copii , in cadrul proiectului conceput de Federația Româna de Șah pentru a susține elitele juvenile ale “sportului mintii” de la noi din tara.

In “echipa” menita sa ii “netezeasca” drumul catre performanta sahista, un rol esential il au si parintii si bunicii. Toate aceste elemente insa ar fi insuficiente daca Sara nu ar fi dispusa sa munceasca sincer si temeinic pentru a-si dezvolta aptitudinile.

In perioada următoare ea va participa la Grand Prix Timisoara sah rapid ( 346 participanți din 30 de țări, cu un fond de premiere de 30 000 euro) , Grand Prix Arad ( 412 participanti din 31 de tari, 30 000 euro fond de premiere ) , apoi un nou cantonament cu RB Ramesh .

Toamna este perioada când se vor desfășura celelalte două competiții internaționale majore:

Campionatul European Individual ( deja sunt peste 750 participanți din 45 de tari care au confirmat prezenta), 4-15 septembrie, Mamaia și Campionatul Mondial Individual ( Egipt, Sharm El Sheikh, 14-27 octombrie ).