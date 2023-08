În perioada 5-6 august, pe stadionul Lia Manoliu, din Bucuresti, s-a desfasurat etapa finala a Campionatului National de Probe Combinate (decatlon masculin si heptatlon feminin) dedicate atat juniorilor cat si seniorilor. Sportivii satmareni, legitimati la LPS Satu Mare si CS Satu Mare au obtinut cinci medalii, din care una de aur si trei de argint.

Rezultatele au fost obtinute de urmatorii sportivi si antrenorii lor:

Leordean Luca ( LPS-CS Satu Mare), a obtinut medalia de aur, la categoria under 20, antrenor Achim Radu;

Kadar George, de la Clubul Sportiv Satu Mare, a obtinut doua medalii de argint, la categoria Under 23 si una la categoria de Seniori, antrenor Macarie Horea;

Kurti Cristof (LPS-CS Satu Mare), a obtinut medalia de argint, la categoria Under 18 ani, antrenori Macarie Horea, Butean Marius;

De asemenea, Deac Bianca (LPS-CS) Satu Mare și Varga Richard de la LPS Satu Mare, antrenor Macarie Horea, au ocupat poziția a șaptea, respectiv a șasea, la categoria under 18.