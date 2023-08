JUMĂTATE DE SECOL DE EXPERIENȚĂ. Despre antreprenoriat, cu Silviu Zetea

- Advertisement -

Viitorul președinte al României, Silviu Zetea, așa cum îi place lui să își spună, a explicat pentru Gazeta de Nord-Vest, câteva lucruri esențiale despre antreprenoriat, dar și parcursul său în acest domeniu, de la început și până în prezent.

„Nu folosesc doar eu termenul de viitor președinte, ci o spun și alții, să nu creadă lumea că doar eu gândesc așa. Mi s-a spus că nu mai este doar visul meu, ceea ce mă încurajează. În calitate de viitor președinte, eu asta îmi doresc, să pot influența în bine, de la nivelul funcției de președinte, măsurile în sprijinul activităților de zi cu zi a cetățenilor din România și în cazurile de față, al antreprenorilor”, a spus sătmăreanul.

Peste o jumătate de secol de experiență în arta distileriei

Sătmăreanul Silviu Zetea susține faptul că antreprenoriatul este pilonul de bază al economiei, cu toate că nu este privit în felul acesta de cei care ar fi obligați să îl susțină.

„Dacă e să vorbești despre ceva, e bine să vorbești despre ceva la ce te pricepi, în rest, îți dai cu părerea despre ce spun alții. Aici eu spun că mă pricep, pentru simplul fapt că am 32 de ani de antreprenoriat. Într-un fel sau altul am fost antreprenor și înainte de 89. Am spus mereu legat de domeniul meu de activitate, că am experiență în arta distileriei de peste o jumătate de secol, poate aș putea spune peste 50 de ani de antreprenoriat dacă putem denumi și perioada dinainte de 89 o formă de antreprenoriat și vă spun că a fost. În acest sens, cunosc nevoile celor ca mine, care au pornit de jos. De-a lungul timpului am învățat să am și rezistență deoarece lovituri există de tot felul, lovituri, adică măsuri neavenite sau lucruri care nu te sprijină în nici un fel, nici măcar nu te obligă să faci lucrurile bine ci doar te încurcă. De multe ori te obligă să faci lucrurile rău, nu bine”, a spus Silviu Zetea.

Zetea ar da o lege prin care cei care vin în control să ajute antreprenorul

În ceea ce îl privește pe Silviu Zetea, spune el că a avut o predictibilitate raportată la ceea ce urma să vină, ca măsuri legislative sau reglementări, adaptându-se cumva înaintea măsurilor care au apărut. Conform acestuia, antreprenorul este o persoană care își asumă un risc financiar în vederea dezvoltării unei activități care nu se știe daca va merge pe plus sau pe minus, această persoană punându-și la risc niște resurse, atât umane cât și materiale.

„Cel mai important lucru pentru un antreprenor este să nu simtă frica. Teama că nu o să îi meargă afacerea sau teama că dacă dezvoltă o afacere, cu siguranță va greși pe undeva și va veni altcineva să îi facă rău. Aici mă refer la cei care vin uneori să ne verifice. Am spus mereu, după mine, cei care vin în control, pe diverse domenii de activitate, de la finanțe, până la mediu, să zic așa, să vină cu gândul de a te susține sau legea să îi oblige să aibă o atitudine de sprijin. Din păcate, legea e făcută doar ca să fie aplicate măsuri coercitive că ai greșit și trebuie să îți facem ceva. Acesta este un lucru păgubos, deoarece atunci induce frica în cei care vor să facă ceva. Eu aș introduce, dacă ar fi după mine, o reglementare prin care aș spune că nici un control care vine și îți intră în curte, la prima constatare să nu aibă dreptul de a sancționa pecuniar, adică să nu îți poată da o amendă ci să îți stabilească măsuri de remediere a deficienței, bineînțeles, dacă nu s-au întâmplat lucruri foarte grave. Și atunci, eu ca antreprenor, m-aș bucura când cineva ar veni la mine în control, deoarece dacă greșesc undeva, mi-ar atrage atenția și atunci pot să mă pun la punct, iar dacă nu ma pun la punct, știu că urmează să fiu sancționat”, a mai spus antreprenorul. În completare, Silviu Zetea a mai spus faptul că antreprenor nu este doar cel care are o afacere extinsă, antreprenor poate deveni un angajat care susține că a învățat ceea ce e de făcut într-o firmă și dorește să își dezvolte o activitate proprie.

Taxe și impozite

Se tot vorbește în ziua de azi despre taxe și impozite, despre faptul că trebuie să mărim venitul, conform sătmăreanului Silviu Zetea, veniturile se pot mări foarte simplu și anume descătușând activitățile private, lăsându-le să fie lejere, cât mai mult să contribuie cu puțin și acel puțin va deveni mai mult.

„Eu am experimentat un astfel de model când am fost primar și a dat rezultate de nu-i adevărat, la nivel local. Dacă tu, prin reprezentanții de moment, vii și spui că ai nevoie de bani, atunci vei spune ia hai să mai iau eu de la antreprenorii ăștia, pe lângă cei 100 de lei pe care mi-i dă, încă 20 sau 50 de lei pentru că am nevoie, fără să înțeleg că și el mai are nevoie pe lângă suta aia de 10, 20 de lei ca să dezvolte activitatea, iar atunci feedback-ul va fi unul extrem de negativ. Ca să scapi de corupție, trebuie să lucrezi la cauză, dacă elimini cauzele, nu ai efectul și atunci ca să scapi de corupție trebuie să elimini modalitățile care generează corupția ceea ce este o modalitate de a genera corupția în momentul în care mărești taxele”, a spus Silviu Zetea.

Antreprenoriatul în agricultură

Potrivit informațiilor transmise de Silviu Zetea, agricultura se află într-o mare problemă din punct de vedere a modului în care statul abordează relația cu agricultorii, deși agricultorii se încăpățânează să trăiască, să producă, iar cel mai important lucru pentru ei, spune Zetea, ar fi să nu fie mințiți.

„Cred că agricultorii în primul rând își doresc să nu fie mințiți și ca acele promisiuni, care de fapt sunt drepturile lor, să fie respectate la timp și întocmai”, a precizat antreprenorul sătmărean.

Karina Brodi