Circuitul Grand Prix Romania si-a consumat etapele 3 si 4 cu 2 mari succese organizatorice in Banat.

Astfel Centrul Regional de Afaceri din Timisoara a găzduit in perioada 5-6 august un număr de 371 sahisti din 26 de tari atrasi de premiile puse in joc ( 30 000 euro fondul de premiere, 5000 revenindu-i castigatorului) , dragostea pentru sah, frumusetea urbei de pe Bega, orasul desemnat “Capitala Europeana a Culturii in 2023”. Salutam si decizia ca acest foarte frumos eveniment sa fie numit “ Memorialul Cristian Foisor”, evocand in acest fel memoria ilustrei sahiste si om de cultura, plecata prea devreme dintre noi.

Conditiile de organizare au fost exceptionale astfel încât, foarte probabil, cei prezenți isi vor pune in agenda lor participarea si la editia din 2024.

La aceasta etapa a 3-a a circuitului, desfășurata in tempo de sah rapid, au participat 3 copii din cadrul LPS Satu Mare, însoțiți de profesorul Cătălin Ardelean.

– Sara Sunea a obtinut premiul cuvenit cele mai valoroase fete sub 12 ani. Multimedaliata noastra sportiva a invins cu usurinta toti adversarii mai slab cotati decat ea, pierzand dupa lupte aprige in fata unor baieti mult mai mari/adulti .

– O evolutie excelenta a avut-o si Jozsef Roman ( Joco) , acesta invingand 3 sportivi cu Elo mult peste coeficientul propriu. Practic dupa ce a castigat in luna mai Campionatul National al LPS si CSS cu punctaj maxim, Joco isi continua saltul calitativ impresionant . Cei 2 copii culeg “roadele” multor ore pe zi de studiu individual, suplimentar peste programul comun de antrenamente.

– Cel de-al 3-lea copil din cadrul LPS Satu Mare care a acceptat provocarea de a juca cu sportivi mult mai in etate este Petru Varabiescu. Desi in decembrie va implini 9 ani, simpaticul pusti a acumulat 4 puncte si multa experienta.

-Foarte încurajatoare a fost si evolutia lui Vladimir Sofronie, sportiv cu dubla legitimare Logic 64 Brașov si LPS Satu Mare. Vlady a obtinut primul loc in clasamentul baietilor sub 10 ani, remizand cu un maestru international din Israel.

-Ne bucură si participările sătmărenilor Lorela Ardelean ( masteranda a Politehnicii Timișoara, dar si studenta la UV Timișoara) si Alex Geiger , sportivi care si-au făcut junioratul in cadrul LPS Satu Mare si ne-au adus atâtea bucurii prin performantele lor șahiste, precum si prin cele școlare si comportamentul lor.

Imediat după etapa timișeana, cei 4 copii au plecat la Arad unde s-a desfășurat etapa a 4-a a circuitului, de aceasta data in tempo de joc clasic , in perioada 7-13 august. “Mica Viena de pe Mures” cum este supranumita localitatea arădeana găzduiește deja de 16 ani acest important concurs de sah, meritele revenindu-i inimosului avocat si om de sah, Alin Campeanu.

Aici a fost stabilit un nou record de participare, 424 sahisti din 28 de tari jucand in concursul principal, alti 33 intrecandu-se in competitia scolara.

Contingentului LPS-ist i s-au adaugat Alex Pasca, Andrei Mintau , Andrei Nasui si Sofia Valean.

Prezentam mai jos rezultatele obtinute de acestia, dar castigurile cele mai mari sunt cunostintele sahiste dobandite, imbunatatirea atentiei, precum si interactiuni cu copii si oameni din locuri atat de diferite ale Globului:

-Jozsef Roman – 5,5 puncte, locul 2 Elo 1701-1800 , premiu de 1200 lei, + 118 Elo, remize si victorii in fata unor adversari mult mai bine cotati

– Sara Sunea – 3,5 puncte, + 49 crestere Elo, remize in fata unor adversari cu Elo 1800-1900 dupa partide de peste 3-4 ore

– Vladimir Sofronie ( Logic 64 Brasov + LPS ) – 4 puncte, +73 Elo, joc agresiv, de calitate, impotriva unor oponenti cu Elo peste 2000

– Petru Varabiescu – 3,5 puncte, +44 Elo, dupa un inceput de an cu joc fluctuant, Petru se gaseste pe o curba ascendenta evidenta

– Alex Pasca – 3,5 puncte, +6 Elo, victorie in fata unui turc cu Elo peste 1900, partide chiar si de peste 4 ore ( desi abia a implinit 9 ani) , locul 2 la blitz

-Andrei Mintau – care din septembrie va fi student in Cluj, 5,5 puncte, +7 Elo, partide interesante in fata unor sahisti valorosi din strainatate

– Andrei Năsui – 3,5 puncte, acelasi copil linistit si serios

– Vălean Sofia – 2 puncte deși are doar 7 ani. Cu siguranță o fetită cu potențial impresionant, de apreciat si suportul incredibil al părinților.

Pentru petrecerea unui sejur cat mai plăcut, dincolo de concursul de sah s-au desfășurat pentru participanti activitati fotbalistice, tenis de masa, sah combinat etc.

Merita toate aplauzele organizatorii celor 2 frumoase evenimente.

Pozele au fost preluate de pe pagina de facebook a FRSah.