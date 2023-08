Noul sezon al Ligii a 2-a a debutat în weekend iar la startul noii ediții îl avem pe Dacian Nastai ca singurul antrenor sătmărean angrenat în competiție.

După ce sezonul trecut a activat tot în eșalonul doi la Unirea Constanța acum Dacian Nastai a preluat banca tehnică a unei echipe de playoff, Unirea Dej.

Cu un lot complet schimbat, Unirea Dej a avut parte de un debut excelent, victorie în prelungiri cu nou promovata CSM Alexandria.

Chira a marcat în minutul 90+5 după ce a trimis balonul, cu capul, în plasă, în urma unei lovituri libere. La Unirea Dej a evoluat pe tot parcursul partidei fundașul sătmărean Alex Negrea adus în această vară de la CSM Olimpia Satu Mare.

”Mă bucur că am reușit să câștigăm chiar dacă am făcut-o în prelungiri. A fost o fază pe care noi o lucrăm la antrenamente și nu rodul întâmplării. E important că începem campionatul cu trei puncte mai ales că am fost singura echipă gazdă ce a jucat sâmbătă și a reușit să se impună”, ne-a spus Dacian Nastai.

Acesta e conștient că-l așteaptă la Dej un sezon dificil mai ales că suporterii Unirii au așteptări mari după ce echipa a terminat în playoff ediția trecută de campionat. ”Am mai rămas cu opt dintre jucătorii ce au evoluat sezonul trecut. E nevoie de timp pentru omogenizarea lotului și pentru a avea relațiile de joc pe care le dorim. Dar sunt optimist. Doar să avem răbdare și vom avea și rezultatele dorite!” ne-a mai spus Nastai.

Unirea Dej va juca etapa viitoare la CS Șelimbăr.

Rezultate:

Sâmbătă, 5 august 2023, ora 11:00

FK Miercurea Ciuc – Concordia Chiajna 0-3

Burcea 29 și 39, L. Corbu 84

CSM Reșița – Unirea Slobozia 0-1

C. Toma 61

Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Campionii FC Argeş 0-0

CS Tunari – CSM Slatina 1-3

P. Mitrică / V. Alexandru 9, Ciocâlteu 14, Mondragon 55

Metaloglobus Bucureşti – CSC Şelimbăr 0-1

I. Năstăsie 34

Unirea Dej – CSM Alexandria 1-0

Chira 90+5

Progresul Spartac – CSC Dumbrăviţa – amânat

Duminică, 6 august 2023

Corvinul Hunedoara – Ceahlăul Piatra Neamţ 2-1

Marți, 8 august 2023, ora 18:30

CS Mioveni – Gloria Buzău – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport

Marți, 8 august 2023, ora 21:00

Chindia Târgovişte – Steaua – DigiSport, OrangeSport, PrimaSport