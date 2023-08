Zilele Sportului Careian au fost gândite ca un eveniment de promovare a sportului în rândul copiilor și nu numai, unde cei mici să aibe șansa să interacționeze cu antrenori și sportivi și să participe la demonstrații pentru a afla cât mai multe despre lumea sportului.

Evenimentul este unul dintre puținele festivaluri de acest gen organizate în zona noastră și se defășoară sub sloganul “Împreună, cu mic cu mare, vă invităm la o săptămână de mișcare”

Zilele Sportului Careian se desfășoară pe parcursul a 6 zile în perioada 06-11 august 2023.

Organizatorii estimează creșterea în timp a popularității acestui eveniment și doresc să devină un eveniment anual al orașului Carei. Ramurile sportive care au dat curs invitației sunt: fotbal băieți, baschet, fotbal fete, dans sportiv, aerobic, carting, tenis de masă, judo, karate, Fit Force și majoretele de la Clubul Elevilor.

În deschiderea din 6 august a Zilelor Sportului Careian, SzandyFit i-a invitat pe careieni să participe la antrenamentele de aerobic, pilates, deepwork și bodyart, după care a avut loc competiția, STRONGMAN CAREI.

Marți am avut parte de turnee de fotbal iar evenimentul s-a desfășurat pe terenul de sport din parcul dendrologic, fiind organizat de CSM Victoria Carei – prof. Tabi Zsolt, CSS Liceul Teoretic- prof. Gindele Gergely și FC Viitorul Carei- prof. Răzvan Nintaș.

”Centrul de Copii si Juniori CSM VICTORIA CAREI & FC VIITORUL CAREI a avut in ultimele zile o bogata activitate, astfel : grupa 2014 a participat la un puternic turneu la Kisvarda, grupele 2010 si 2011 au disputat meciuri amicale in compania colegilor de la Valea lui Mihai iar astăzi in cadrul ,, Zilelor Sportului Careian“ grupele 2012, 2016 si 2017 au facut o frumoasa propaganda pasiunii pentru sport si in special pentru fotbal!!! Bravo copii !!!” a transmis prof. Răzvan Nintaș de la CSM Victoria-Viitorul Carei.

Zilele Sportului Careian continuă miercuri, 9 august 2023, cu demonstrații de baschet. Acestea vor avea loc pe terenul de sport din parc, în organizarea Asociației Baschet Club Primo Carei- prof. Florentina Timoc.

Tot miercuri, pe terenul de sport din parc, între orele 18.00-21.00, va avea loc Campionatul de Streetbal BC Primo Carei. Încă se mai pot face înscrieri.

”Te așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim pe terenul de joc și să trăim împreună experiențe sportive de neuitat! Hai să facem ca Zilele Sportului Careian să strălucească cu pasiunea noastră pentru baschet!”, transmite conducerea BC Primo Carei.