Furtuna și ”TECHNOLOGIA”!

Gata cu canicula. Am scăpat de arșiță, dar, c-așai la METEO, am dat peste coduri demne de un semafor , galbene și roșii, de furtună.

Iar Sătmarul n-a scăpat nevătămat și am văzut cum au fost doborâți zeci de arbori. Cum au zburat acoperișurile de pe blocuri sau au fost găurite țiglele după o rafală de grindină. Unii s-au ales și cu avertismente din partea Poliției Locale după ce și-au ascuns autoturismele pe sub podurile Someșului. Pe diguri ori te miri pe unde exista un acoperiș care să le protejeze parbrizele. Sincer, mai bine un avertisment sincer și niște puncte în palmares, de amendă, decât capote îndoite sau parbrize ciuruite…

Au zburat și bucăți de polistiren, dar, lucru bun, n-am mai avut pasaje inundate …În schimb, ca-n clipurile de pe TIK TOK cu ”Technologia” am văzut cum sătmărenii sunt inventivi și au salvat un semafor de la prăbușire. Ca pe vremea vechilor Dacii 1300 pe care orice român le pornea din morți, uite că încă sătmăreanul poate repara orice cu o sârmă și-o șurubelniță… Și la 35 de ani de la Revoluție…Iar imaginile de la bursa noastră ar fi cu siguranță în Top la secțiunea…”TECHNOLOGIA”.