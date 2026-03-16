Continuăm tradiția rubricii noastre preferate: „Ce mai uită oamenii prin autobuze?”

Luna martie se pare că vine la pachet cu astenie de primăvară și… memorie scurtă. În ultimele zile, prin autobuzele Transurban s-au găsit tot felul de „suveniruri” lăsate de călători grăbiți: un card de abonament de pensionar, o plasă cu haine, un rucsac de firmă, două umbrele, o căciulă cu moț și chiar o geacă.

Noi bănuim că de vină sunt diferențele de temperatură: dimineața pleci îmbrăcat ca de iarnă, iar la prânz e vreme de tricou. Așa că unii călători par să fi transformat autobuzele în… garderobă mobilă. Dacă ritmul continuă, în curând poate găsim și umerașe pe barele de sus.

Anunțul Transurban:

Obiectele găsite în autobuze se află la sediul Transurban, strada Gara Ferăstrău nr. 9, la biroul Relații cu publicul.

Telefon: 0261 721 971

Dacă recunoașteți vreun obiect sau credeți că cineva îl caută, dați mai departe postarea. Poate hainele își regăsesc proprietarii!