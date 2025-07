Let’s Do It, Romania! lansează primul Concurs Național de raportare a Deșeurilor și Ambroziei

15 ani de curățenie în România, sărbătoriți cu 15 premii în valoare de peste 1000 de euro

În 2025, organizația Let’s Do It, Romania! marchează 15 ani de acțiuni dedicate protejării mediului și implicării civice. Pentru a sărbători acest moment important, echipa lansează primul Concurs Național de Raportare a Deșeurilor și Ambroziei, o competiție menită să încurajeze cetățenii din întreaga țară să devină parte din schimbare — printr-un gest simplu, dar cu impact major: raportarea problemelor de mediu în aplicația mobilă Let’s Do It, Romania!.

Cum funcționează concursul?

Concursul se desfășoară la nivel național, în perioada 27 iunie – 27 iulie 2024, și este deschis tuturor celor care utilizează aplicația Let’s Do It, Romania! (disponibilă gratuit în App Store și Google Play). Pentru a intra în competiție, participanții trebuie să facă cel puțin o raportare confirmată de deșeuri sau ambrozie.

Se iau în considerare exclusiv raportările trimise prin aplicație, nu și cele trimise pe e-mail, rețele sociale sau în comentarii.

Prin acest concurs, Let’s Do It, Romania! urmărește să identifice și să cartografieze zone extinse, încă nedescoperite, afectate de deșeuri și ambrozie. Aceste zone vor fi curățate inclusiv în cadrul Zilei de Curățenie Națională, care va avea loc pe 20 septembrie 2024.

Câștigătorii vor fi desemnați în funcție de numărul total de raportări valide și confirmate, iar anunțul oficial va fi făcut pe data de 4 august 2025.

Pentru a celebra 15 ani de implicare activă, Let’s Do It, Romania oferă 15 premii speciale, după cum urmează:

Locul I : Bicicletă mountain bike

: Bicicletă mountain bike Locul II : Brățară FitBit

: Brățară FitBit Locul III : Kit de suplimente Secom & Good Routine – pentru susținerea organismului în fața alergiilor

: Kit de suplimente Secom & Good Routine – pentru susținerea organismului în fața alergiilor 3 premii speciale : Abonamente de 1 an în aplicația educațională Buddy’s Kids Club

: Abonamente de 1 an în aplicația educațională 10 mențiuni: Kit marca Let’s Do It, Romania!(carte, hanorac, tricou, plasă reutilizabilă)

Românii, în prima linie a schimbării

Aplicația Let’s Do It, Romania! este un instrument civic prin care cetățenii pot semnala în timp real zone afectate de deșeuri sau ambrozie. Informațiile ajung la autorități și sunt parte dintr-un demers amplu de cartare, curățenie și responsabilizare comunitară.

„Curățăm România de 15 ani, iar cu ajutorul aplicației putem face pași și mai concreți spre o țară mai curată. Prin acest concurs, vrem să încurajăm oamenii să acționeze — simplu, de pe telefon — și să devină parte din soluție. În același timp, le mulțumim oferindu-le premii utile și inspiraționale”, a declarat echipa Let’s Do It, Romania.

Înscriere și regulament

Concursul este deschis tuturor persoanelor cu reședința în România. Înscrierea este automată pentru toți cei care au măcăr o raportare confirmată în perioada menționată.

Regulamentul complet poate fi consultat în linkul din bio al paginii oficiale @letsdoitromania sau pe site-ul www.letsdoitromania.ro .

Despre Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din România dedicată protejării mediului și implicării comunitare. Din 2010 până în prezent, organizația a mobilizat peste 2,6 milioane de voluntari, curățând zeci de mii de zone afectate de deșeuri la nivel național.

Parte din rețeaua globală Let’s Do It World, România a fost una dintre țările lider în organizarea Zilei de Curățenie Națională și a contribuit activ la inițiative internaționale de mediu.

În ultimii ani, organizația a lansat și aplicația Let’s Do It, Romania!, un instrument digital care transformă orice cetățean într-un agent al schimbării. Printr-un simplu raport în aplicație, fiecare utilizator poate semnala zone poluate sau invadate de ambrozie, contribuind la acțiuni concrete de curățenie și intervenție.