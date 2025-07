O ofertă de neratat!

Dacă tot vine week- end-ul am zis să mai zâmbim nițel că și așa țara-i din ce în ce mai tristă.

Și-am venit cu o ofertă bună de împăcat atât soțul cât și soția. Acum nici nu mai contează dacă pâinea e gratis și berea mai ieftină sau ”viceversa”. La ce previziuni sumbre sunt legate de dublarea prețului pâinii până la finalul anului acum nu ne rămâne decât speranța ca măcar berea să rămână la prețuri decente. Și să scape de accizarea-n plus. Și ca s-o continuăm pe glumă …”Am plecat să cumpăr o cola dar pentru că n-avea cu numele meu am luat o bere!” și încă una ”era atât de cald afară că hoțul în loc să-mi ia smartfonul de pe masă, mi-a furat berea!”. S-avem și s-aveți distracție la Street Music Festival și să mai avem puterea de a face haz de necaz măcar până la 1 august. Că apoi după creșterea accizelor la carburanți, a TVA și multe altele, am zice că mai râde cine poate. Sau o să ajungem să umblăm dezbrăcați și să vorbim singuri ca biata femeie , joi dimineață, prin sensul giratoriu din fața Finanțelor.

P.S. Predestinat loc să umbli gol pușcă prin Sătmar… În față la ANAF.