A 24-a ediție a Zilelor Culturale Partium: de la spectacole de păpuși la recitalul Cseh Tamás – muzică, artă și film, toate într-o singură zi

Nici măcar vremea ploioasă nu a putut alunga buna dispoziție. Ziua de joi a așteptat publicul cu o adevărată călătorie culturală bogată și variată.

Soare blând, călduros ieși din nori și-arată-ți chipul luminos…

Parcul de la Turnul Pompierilor s-a umplut, încă de dimineață de veselia copiilor. Nici măcar vremea urâtă nu i-a împiedicat pe cei mici să se bucure de spectacolele de păpuși. Dimineața, grație Trupei Cimbora Produkció, clasica poveste Matei Gâscarul de Fazekas Mihály a fost povestită cu ajutorul minunatelor păpuși, iar după-amiaza, trupa de păpuși Ákom-bákom a prezentat spectacolul Cocoșul cu creasta de aur.

Iubitorii de artă au avut parte de un tur ghidat de curatorul expoziției „Un secol de artă în Baia Mare”. Evenimentul a avut loc la Muzeul de Arte, oferind celor prezenți o perspectivă asupra bogatului patrimoniu al școlii de pictură băimărene. În același timp, copiii au participat la o sesiune specială de educație artistică intitulată „Îmblânzește-ți monstrul culorii!”, în cadrul căreia au putut învăța despre lumea culorilor și a emoțiilor într-un mod distractiv.

La Teatrul Nord Satu Mare, artiștii Teatrului Tamási Áron din Sfântu Gheorghe au interpretat cântece de Cseh Tamás într-un concert intitulat Unchiul meu Realitatea. Spectacolul a fost o experiență muzicală specială, deoarece versurile lui Bereményi Géza și melodiile lui Cseh Tamás continuă să vorbească publicului și astăzi prin mesajele lor relevante.

Seria de experiențe muzicale a continuat la Filarmonica Dinu Lipatti, unde publicul s-a bucurat de un concert susținut de pianistul Thurzó Zoltán, câștigător al Premiului pentru Cultură al Ungariei și de patru ori deținător al recordului mondial Guinness. Interpretarea energică și repertoriul bogat al artistului au încântat publicul, oferindu-i o seară de neuitat.

Ziua s-a încheiat cu proiecția filmului Cum aș putea trăi fără tine o comedie muzicală maghiară bazată pe melodiile lui Demjén Ferenc , care a transpus publicul pe malul lacului Balaton, într-o vară în care dragostea și muzica rescriu totul..

Modificare în programul de vineri

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, spectacolul de păpuși de vineri dimineață, „Ciobănașul vorbitor al limbii necuvântătoarelor” , va avea loc la Centrul Comunitar Calvinist al Bisericii cu Lanțuri.

Din cauza ploii, filmul Cum aș putea trăi fără tine, proiectat la Teatrul de Nord Satu Mare, va fi difuzat din nou vineri, seara. Locul și ora exactă vor fi anunțate de organizatori în cursul zilei de mâine pe paginile de socializare ale Zilelor Culturale Partium.

Programul complet al Zilelor Culturale Partium este disponibil pe site-ul partiuminapok.ro.