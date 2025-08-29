A fost aprobat Proiectul de lege privind implementarea unor aspecte vizând Punctul Unic de Acces European

Bucureşti, 29 august 2025 – Proiectul de lege privind implementarea unor aspecte

vizând Punctul Unic de Acces European (European Single Access Point – ESAP), care oferă

acces centralizat la informaţiile, puse la dispoziţia publicului, relevante pentru serviciile

financiare, pentru pieţele de capital şi pentru durabilitate, precum și pentru modificarea și

completarea unor acte normative, a fost adoptat în cursul zilei de ieri de Guvern.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a contribuit în mod semnificativ la

elaborarea acestui proiect prin parcurgerea unui proces de consultare amplă și constantă, dar și prin expertiza adusă de specialiștii Autorității.

Prin proiectul de lege sunt transpuse în legislația națională prevederi ale Directivei (UE)

2023/2864 și sunt adoptate măsuri în vederea aplicării unui regulament european care vizează crearea și funcționarea Punctului Unic de Acces European. De asemenea, acest proiect include și măsuri care răspund recomandărilor formulate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), atât în cadrul implementării Strategiei Naționale privind Piața de Capital, cât și în cadrul evaluării României în cadrul procesului de aderare la OCDE.

„Aprobarea acestui proiect reprezintă un pas ferm al României către consolidarea

standardelor europene în domeniul transparenței financiare și al integrării piețelor financiare non-bancare. ESAP este nu doar o inițiativă europeană de anvergură, ci și un reper pentru modernizarea și digitalizarea infrastructurii financiare naționale. Prin acest demers, România își reafirmă angajamentul pentru alinierea la cele mai bune practici internaționale și pentru atingerea obiectivelor asumate în procesul de aderare la OCDE“, a declarat Alexandru Petrescu, Președintele ASF.

ESAP va oferi, printr-o platformă unică, acces facil, gratuit și nediscriminatoriu, în toate

limbile oficiale ale Uniunii Europene, la informații financiare pentru investitori de retail,

investitori profesionali, mediul academic, organizații de consumatori, firme specializate în

analiza de date, firme de contabilitate, agenții de rating de credit și autorități publice și de

reglementare, care au nevoie de astfel de date pentru a lua decizii informate.

„Platforma ESAP va aduce beneficii concrete tuturor participanților din piață:

investitorii vor avea acces gratuit și rapid la informații esențiale, companiile își vor putea

prezenta mai transparent activitatea, iar autoritățile vor dispune de instrumente moderne

pentru monitorizare. Este un proiect care democratizează accesul la date financiare și

stimulează dezvoltarea unei piețe de capital mai atractive și mai eficiente“, a declarat Gabriel- Ioan Avrămescu, Prim-vicepreședinte ASF, coordonator al procesului de implementare ESAP la nivel local pentru cele trei piețe reglementate și supravegheate.

Platforma ESAP va fi administrată de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și

Piețe (ESMA), în cooperare cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și Autoritatea Bancară Europeană (EBA), și va deveni integral operațională în anul 2030. Autoritatea de Supraveghere Financiară va avea rolul de organism de colectare la nivel național în vederea punerii informațiilor relevante la dispoziția ESAP.

O primă bornă în implementarea acestui amplu proiect o reprezintă anul 2026, când va

demara colectarea datelor (aferente Fazei I – iulie 2026), urmând ca, din 2027, să înceapă

publicarea primelor informații în ESAP (de exemplu, pentru piața de capital – date financiare, informații privind vânzarea în lipsă și prospectele de ofertă). În următorii ani, vor fi colectate și publicate în ESAP mult mai multe date relevante din piețele financiare, iar în anul 2030 proiectul va deveni operațional în integralitate.

Proiectul de lege aprobat de Guvern urmează să fie transmis spre dezbatere și aprobare

Parlamentului României.