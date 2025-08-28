A fost lovit din cauză că nu s-a asigurat corespunzător la schimbarea benzii

La data de 28 august a.c., ora 06.51, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Aurel Vlaicu, în municipiul Satu Mare.

În urma deplasării la fața locului, polițiștii au constat faptul că un bărbat, de 55 de ani, din localitatea Atea, în timp ce circula cu o bicicletă, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea benzii de circulație, fiind surprins și accidentat de către un autoturism, condus de o femeie, de 45 de ani, din localitatea Dorolț.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a biciclistului, acesta fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale și recoltării de mostre biologice de sânge. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.