ACCIDENT. Incident grav pe șantierul de la fosta uzină UNIO: bărbat de 65 de ani, salvat după ce a căzut de la înălţime

Intervenție contracronometru a pompierilor și paramedicilor SMURD și SAJ Satu Mare

Un accident de muncă s-a produs miercuri, 13 august 2025, în jurul orei 10:00, pe un șantier în lucru aflat în incinta fostei uzine UNIO din municipiul Satu Mare, pe Bulevardul Lucian Blaga. Un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani a căzut într-o cameră a pompelor, fiind necesară intervenția de urgență a echipelor de salvatori.

Mobilizare rapidă a echipajelor ISU și SAJ

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a fost solicitat să intervină pentru salvarea victimei. La fața locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD, formate din șase cadre militare ale Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

Paramedicii și medicii Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Satu Mare, care se aflau deja în zonă, au coborât în camera tehnică înainte de sosirea pompierilor și au acordat victimei primul ajutor, reușind să o stabilizeze.

Victima, conștientă, dar cu multiple traumatisme

Bărbatul implicat în accident era conștient la momentul intervenției, însă prezenta multiple traumatisme. După ce a fost stabilizat medical de echipele SAJ, acesta a fost preluat de pompieri și extras în siguranță din spațiul îngust.

Ulterior, victima a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare pentru investigații amănunțite și îngrijiri medicale suplimentare.

Ancheta autorităților va stabili cauzele accidentului

În prezent, nu se cunosc circumstanțele exacte în care a avut loc incidentul. Autoritățile competente au deschis o anchetă pentru a stabili dacă au fost respectate normele de siguranță pe șantier și ce anume a condus la căderea bărbatului în camera pompelor.

Avertisment din partea ISU: respectați normele de siguranță pe șantiere

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” atrage atenția, încă o dată, asupra necesității respectării stricte a normelor de protecție a muncii și a măsurilor de siguranță pe șantierele în lucru. Astfel de accidente pot fi prevenite printr-o bună organizare, supraveghere corespunzătoare și echipamente de protecție adecvate.