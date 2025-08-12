ACCIDENTE. Două evenimente rutiere în doar două ore, în Gherța Mică și Beltiug

Trei persoane rănite într-o coliziune frontală, iar un biciclist băut s-a accidentat după ce a căzut singur

Zi cu două accidente rutiere în județul Satu Mare. În cursul dimineții de 11 august, polițiștii au fost solicitați să intervină în Gherța Mică și Beltiug, unde au avut loc două incidente rutiere în urma cărora au fost rănite patru persoane. Din nefericire, patru persoane au ajuns la spital.

Coliziune frontală între două autoturisme la Gherța Mică

În jurul orei 10:00, un apel la 112 a anunțat producerea unui accident rutier în localitatea Gherța Mică. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș au intervenit de urgență și, în urma primelor cercetări, au stabilit că un tânăr de 24 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pătruns pe contrasens, intrând în coliziune frontală cu un alt autoturism condus de un bărbat de 42 de ani, tot din Gherța Mică.

În urma impactului, ambii șoferi, dar și o pasageră de 38 de ani, aflată în autoturismul condus de bărbatul de 42 de ani, au fost răniți și transportați la spital pentru investigații medicale.

Testările cu aparatul etilotest au indicat faptul că niciunul dintre șoferi nu consumase alcool.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauza exactă a producerii accidentului și eventualele responsabilități.

Biciclist rănit în Beltiug, cu alcoolemie de 0,78 mg/l

Două ore mai târziu, în jurul orei 12:00, un alt incident rutier a fost semnalat în localitatea Beltiug. De această dată, este vorba despre un bărbat de 70 de ani, care se deplasa cu bicicleta pe strada Morii.

Potrivit polițiștilor rutieri din cadrul IPJ Satu Mare, bărbatul s-ar fi dezechilibrat și a căzut, suferind leziuni în urma căzăturii. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

În urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că biciclistul avea o alcoolemie de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt ce poate fi un factor determinant al accidentului.

Cercetările sunt în desfășurare pentru a clarifica toate circumstanțele în care a avut loc evenimentul.

Neatenția și alcoolul, cauze frecvente ale accidentelor

Ziua de 11 august readuce în atenția publicului importanța respectării regulilor de circulație, dar și pericolele generate de neatenție sau consumul de alcool, indiferent de mijlocul de transport. Poliția atrage atenția asupra responsabilității pe care o au atât șoferii, cât și bicicliștii atunci când se deplasează pe drumurile publice.