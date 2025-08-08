Acțiune comună româno-ungară pentru combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere

Polițiștii de frontieră din județul Satu Mare, în cooperare cu autoritățile de frontieră din Ungaria, au desfășurat joi, 7 august a.c., o acțiune comună în zona frontierei româno-ungare, care a vizat combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere. În doar patru ore, au fost verificate sute de persoane și vehicule, fiind aplicate sancțiuni pentru nereguli constatate în trafic și documente.

Ieri, între orele 11:00 și 15:00, pe comunicațiile Satu Mare–Petea, respectiv Carei–Urziceni, în zona fostelor puncte de trecere a frontierei, dar și pe celelalte căi de comunicație care converg înspre sau dinspre frontieră, s-a desfășurat o acțiune a polițiștilor de frontieră sătmăreni. Aceștia își desfășoară activitatea în cadrul sectoarelor Poliției de Frontieră Petea, Carei și Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare și au acționat în cooperare cu autoritățile de frontieră din Ungaria – Căpitănia Superioară de Poliție a Comitatului Szabolcs-Szatmar-Bereg.

Activitatea a avut ca scop prevenirea și combaterea migrației ilegale, a infracționalității transfrontaliere, precum și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în zona de frontieră.

În cadrul acțiunii, au fost verificate 629 de persoane, dintre care 427 cetățeni români, 136 cetățeni din alte state membre ale Uniunii Europene și 66 provenind din state terțe. De asemenea, au fost controlate 304 autovehicule, printre care s-au numărat 247 de autoturisme, 41 de microbuze, 14 automarfare și 2 autocare.

În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 3.800 lei. Acestea au fost dispuse pentru lipsa documentelor însoțitoare pentru bunuri (conform HG 707/2006), circulația cu inspecția tehnică periodică expirată (OUG 195/2002), precum și pentru deținerea unui act de identitate expirat (OUG 97/2005).

Activitatea s-a desfășurat fără incidente și demonstrează, încă o dată, eficiența cooperării bilaterale româno-ungare în ceea ce privește supravegherea și controlul frontierei comune, contribuind la creșterea gradului de siguranță în zonă.